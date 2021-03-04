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Пандемия COVID-19
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"Спутник V" зарегистрировали в Лаосе

Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Вакцина против коронавируса "Спутник V" зарегистрирована в Лаосской Народно-Демократической Республике, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Лаосской Народно-Демократической Республики. Лаос стал 44-м государством мира, где зарегистрирована вакцина "Спутник V". Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization)", - указано в сообщении.

"Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Эффективность "Спутник V" составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира; это один из всего лишь трех препаратов в мире с эффективностью выше 90%; вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.

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