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"Сбер" оценил эффект от внедрения искусственного интеллекта в 2020 году в 97 млрд рублей

В Сбербанке уточнили, что в 2021 году эффект от внедрения ИИ будет "заметно больше", чем в прошлом году

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. "Сбер" оценивает дополнительный финансовый эффект от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) по итогам 2020 года в 97 млрд рублей. Об этом в ходе телефонной конференции с аналитиками и СМИ сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"97 млрд рублей мы зафиксировали эффект за 2020 год", - сказал он, говоря о дополнительном финансовом эффекте от внедрения ИИ.

Ведяхин уточнил, что в 2021 году эффект от внедрения ИИ будет "заметно больше", чем в 2020 году.

В конце прошлого года глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что "Сбер" внедряет внутренние принципы этики при разработке проектов в области искусственного интеллекта.

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РоссияГреф, Герман Оскарович
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