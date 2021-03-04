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Главный исполнительный директор Qiwi Борис Ким вошел в совет директоров "Вымпелкома"

Новыми членами совета директоров также стали бывший топ-менеджер McKinsey & Company Наталья Изосимова и сооснователь IBS Сергей Мацоцкий

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Главный исполнительный директор Qiwi Борис Ким вошел в совет директоров "Вымпелком" (бренд "Билайн", входит в Veon Ltd.,). Об этом говорится в документах компании.

Новый совет директоров был избрал акционерами "Вымпелкома" на внеочередном собрании 4 марта. Свои места в совете директоров сохранили исполнительные содиректора Veon Каан Терзиоглу и Серджи Херреро, главный финансовый директор Veon Серкан Окандан, директор по стратегии Veon Александр Казбеги.

Новыми членами совета директоров, помимо Кима, стали бывший топ-менеджер McKinsey & Company Наталья Изосимова и сооснователь IBS Сергей Мацоцкий.

Таким образом, совет директоров компании покинул заместитель CFO Veon Мурат Киркгоз.

Как объяснили в "Билайне", изменения в правлении компании соответствуют новой операционной модели Veon. "Как было упомянуто в результатах Veon за 2020 год, группа завершила крупную трансформацию из централизованной структуры в структуру с полностью уполномоченными операциями в странах, управляемыми местными операционными советами. Это позволило нам еще больше полагаться на местные знания и опыт, и ускорить процессы принятия решений по всем местным направлениям бизнеса", - отметили в пресс-службе оператора.

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