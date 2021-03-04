Беглов сообщил, что подготовка Санкт-Петербурга к проведению ПМЭФ уже началась

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Подготовка Северной столицы к проведению Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2021 года уже началась с работ по благоустройству и будет идти с учетом эпидемиологической ситуации и требований Роспотребнадзора. Об этом сообщил в четверг ТАСС губернатор города Александр Беглов.

В среду "Росконгресс" сообщил, что ПМЭФ в этом году состоится 2-5 июня. В оргкомитете форума пообещали приложить все усилия для проведения этого мероприятия с учетом действующих антиковидных мер безопасности, которые тщательным образом проработаны с Роспотребнадзором с учетом требований ВОЗ.

"Мы надеемся, что Санкт-Петербургский международный экономический форум можно будет провести в этом году в очном или в смешанном формате, который уже был опробован. Все будет зависеть от эпидемической обстановки. Безопасность - прежде всего", - подчеркнул Беглов. Вместе с тем, по словам губернатора, вне зависимости от решений по проведению форума уже сейчас идут работы по благоустройству города. "Ремонтируются дороги, фасады зданий, будут высаживаться цветы, определяются потенциальные площадки проведения мероприятий для участников и гостей ПМЭФ", - сказал губернатор.

Беглов напомнил также, что для Санкт-Петербурга ПМЭФ имеет огромное значение как в экономическом плане (город традиционно подписывает на форуме ряд крупных инвестиционных соглашений), так и для восстановления туристических потоков, поскольку форум является крупнейшим событием делового туризма в Северной столице.