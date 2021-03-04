{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Беглов сообщил, что подготовка Санкт-Петербурга к проведению ПМЭФ уже началась

По словам главы региона, она стартовала с работ по благоустройству, в том числе ремонта дорог и фасадов зданий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Подготовка Северной столицы к проведению Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2021 года уже началась с работ по благоустройству и будет идти с учетом эпидемиологической ситуации и требований Роспотребнадзора. Об этом сообщил в четверг ТАСС губернатор города Александр Беглов.

В среду "Росконгресс" сообщил, что ПМЭФ в этом году состоится 2-5 июня. В оргкомитете форума пообещали приложить все усилия для проведения этого мероприятия с учетом действующих антиковидных мер безопасности, которые тщательным образом проработаны с Роспотребнадзором с учетом требований ВОЗ.

"Мы надеемся, что Санкт-Петербургский международный экономический форум можно будет провести в этом году в очном или в смешанном формате, который уже был опробован. Все будет зависеть от эпидемической обстановки. Безопасность - прежде всего", - подчеркнул Беглов. Вместе с тем, по словам губернатора, вне зависимости от решений по проведению форума уже сейчас идут работы по благоустройству города. "Ремонтируются дороги, фасады зданий, будут высаживаться цветы, определяются потенциальные площадки проведения мероприятий для участников и гостей ПМЭФ", - сказал губернатор.

Беглов напомнил также, что для Санкт-Петербурга ПМЭФ имеет огромное значение как в экономическом плане (город традиционно подписывает на форуме ряд крупных инвестиционных соглашений), так и для восстановления туристических потоков, поскольку форум является крупнейшим событием делового туризма в Северной столице.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-Петербург
Эксперты: уровень бедности в Латинской Америке в 2020 году стал самым высоким за 12 лет
По данным Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна, он достиг 33,7%, а уровень крайней бедности в 2020 году составил 12,5%
Читать полностью