В Госдуме предложили утилизировать конфискованные незаконные табачные изделия

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы от фракций "Единая Россия" и ЛДПР в четверг внесла на рассмотрение палаты законопроект об утилизации изъятых из незаконного оборота табачной продукции и изделий, а также технологического оборудования для их производства. Текст опубликован в думской электронной базе.

В пояснительных материалах указано на то, что сейчас "на рынке табачной продукции выявляются негативные факторы, способствующие росту объемов нелегальной дешевой табачной продукции, находящейся в обороте на внутреннем рынке" России, особенно в районах границы с государствами - членами Евразийского экономического союза. Также растет доля "табачной продукции внутреннего производства, маркированной специальными марками, однако реализуемой по цене ниже минимальной суммы акциза и НДС".

В целях пресечения возможности попадания нелегальной табачной продукции на рынок, а также экономии бюджетных средств, затрачиваемых на длительное хранение такой продукции, авторы предлагают внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, дополнив его "нормой об утилизации и уничтожении изъятых из незаконного оборота табачной продукции и (или) табачных изделий и основного технологического оборудования для их производства".

Законопроектом также предлагается дополнить кодекс положениями о порядке хранения вещественных доказательств в виде изъятых из незаконного оборота табачных изделий, предметов и материалов, используемых для их производства.