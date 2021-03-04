В ОПЕК+ заявили, что рост добычи нефти в России и Казахстане в апреле отвечает сезону

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. ОПЕК+ назвал рост добычи нефти в России и Казахстане на 150 тыс. баррелей в сутки (б/с) в апреле отвечающим сезонной модели спроса на нефть. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном по итогам заседания ОПЕК+.

"Министры одобрили сохранение уровня производства марта в течение апреля месяца, за исключением России и Казахстана, которым будет разрешено увеличить добычу на 130 тыс. и 20 тыс. б/с соответственно в связи с сохранением сезонных моделей потребления", - говорится в документе. Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/с на апрель.

Кроме того, на заседании ОПЕК+ министры продлили срок, до которого участники альянса должны компенсировать перепроизводство нефти, с марта до конца июля 2021 года.

Вице-премьер РФ Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания сообщил, что на встрече была подчеркнута необходимость придерживаться действующих договоренностей. "Это важно тем странам, которые еще не до конца выполнили свои обязательства [по сделке ОПЕК+]. Договорились, что срок погашения будет продлен до конца июля", - сказал он.

"Мы сегодня рассмотрели вопросы по нашим договоренностям, также ситуацию на рынке и прогнозы в среднесрочный период, на несколько месяцев, до конца года", - добавил Новак.

Следующее заседание стран ОПЕК+ состоится 1 апреля 2021 года. Заседание совместного министерского мониторингового комитета (JMMC) пройдет 31 марта 2021 года.

Министры стран ОПЕК+ 4 марта на заседании вырабатывали рекомендации по уровням добычи нефти на апрель 2021 года. По итогам переговоров было решено сохранить уровень добычи в будущем месяце на текущем уровне. Исключение было сделано для России и Казахстана.