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ЕЭК просит Белоруссию отменить обязательный ассортимент местных товаров в магазинах

Правительству республики предложили в течение 30 дней с даты вступления решения в силу обеспечить устранение нарушений и проинформировать ЕЭК о принятых мерах

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) предложила Белоруссии в течение 30 дней отменить требование об обязательном ассортименте белорусских товаров в магазинах розничной торговли страны, говорится в сообщении ЕЭК.

ЕЭК уведомила Белоруссию о необходимости исполнения обязательств по функционированию внутреннего рынка союза в сфере розничной торговли, отмечается в сообщении.

"Коллегия ЕЭК признала барьером на внутреннем рынке союза (Евразийского экономического союза) требование об обязательном ассортименте белорусских товаров на полках в магазинах розничной торговли страны. Республика Беларусь уведомлена о необходимости исполнения права ЕАЭС", - указываетс в сообщении.

Правительству Белоруссии предложено в течение 30 дней с даты вступления решения в силу обеспечить устранение нарушений и проинформировать ЕЭК о принятых мерах.

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Белоруссия
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