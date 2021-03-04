Новак заявил, что ОПЕК+ видит признаки восстановления спроса на нефть

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ с оптимизмом смотрят на перспективы 2021 года и отмечают признаки восстановления мировой экономики и спроса на нефть. Этот год будет ключевым для мирового рынка нефти, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам министерской встречи ОПЕК+.

"Мы внимательно следим за ключевыми тенденциями на рынке и с осторожным оптимизмом смотрим на то, что ситуация улучшается, и в будущем мы видим признаки восстановления экономики, восстановления спроса. Надеюсь, что 2021 год будет ключевым", - сказал Новак.

"Мы сегодня рассмотрели вопросы по нашим договоренностям, также ситуацию на рынке и прогнозы в среднесрочный период, на несколько месяцев, до конца года", - добавил он.

По словам Новака, ОПЕК+ приняла решение по итогам министерской встречи продлить срок погашения задолженности по квоте на сокращение добычи нефти до конца июля 2021 года.

"Была подчеркнута необходимость придерживаться действующих договоренностей. Это важно тем странам, которые еще не до конца выполнили свои обязательства [по сделке ОПЕК +]. Договорились, что срок погашения будет продлен до конца июля", - сказал он.

"Мы сегодня рассмотрели вопросы по нашим договоренностям, также ситуацию на рынке и прогнозы в среднесрочный период, на несколько месяцев, до конца года", - добавил он.

Сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в нынешнем виде работает с мая 2020 года. Готовность урезать производство нефти в рекордных объемах возникла у союзников почти год назад, после того как котировки Brent обвалились ниже $20 за баррель впервые за двадцатилетний период. Причиной тому отчасти послужил провал переговоров ОПЕК+ в Вене 6 марта. Тогда Россия и ОПЕК не смогли договориться о снижении добычи на 1,5 млн б/с.

Новая сделка спустя год смогла восстановить цену нефти на докризисном уровне, подняв Brent в район $65 за баррель. Всего странам альянса удалось за десять месяцев убрать с рынка 2,3 млрд баррелей нефтяного предложения, что привело рынок в состояние устойчивого дефицита.