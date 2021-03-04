Законы о резидентах АЗРФ позволили привлечь в Мурманскую область 50 млрд рублей инвестиций

ТАСС, 4 марта. Федеральные законы о господдержке предпринимательской инициативы в Арктической зоне РФ (АЗРФ), принятые в августе 2020 года, позволили привлечь в Мурманскую область 24 компании-резидента, объем инвестиций по проектам которых превысил 50 млрд рублей. Об этом сообщила на VI Международной конференции "Арктика - 2021" министр экономического развития региона Татьяна Русскова.

Система преференций для резидентов АЗРФ начала действовать с середины прошлого года.

"Вступление в силу законов о поддержке предпринимательства в Арктической зоне также дало существенный толчок [в развитии региона]. У нас активно регистрируются предприниматели. У нас уже на сегодняшний день 24 резидента с объемом более 50 млрд рублей инвестиционных вложений и более 1 300 рабочих мест. В очереди сейчас 58 проектов еще на 85 млрд рублей, причем сферы различные - горнорудная, транспорт и логистика, сфера услуг, стройматериалы, сельскохозяйственная, рыболовство также есть, и, конечно же, туризм", - сказала она.

Русскова также отметила, что созданная в мае 2020 года территория опережающего развития (ТОР) в Кольском районе области "Столица Арктики" смогла привлечь 95,4 млрд рублей инвестиций, реализация проектов резидентов предполагает создание более чем 2 тыс. рабочих мест.

Ранее в четверг на конференции "Арктика - 2021" советник главы Минвостокразвития РФ Ольга Смирнова сообщила о том, что более 60 компаний зарегистрированы в качестве резидентов АЗРФ, большинство из них являются представителями малого и среднего бизнеса.

Статус резидента Арктической зоны предполагает ряд преференций, в том числе налоговых. На данный момент резидентом может стать любой зарегистрированный в Арктике предприниматель, который готов реализовать новый инвестиционный проект и вложить не менее 1 млн рублей.