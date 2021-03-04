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Национальный союз птицеводов ожидает снижения цен на яйца и птицу в России в апреле-мае

Глава союза Сергей Лахтюхов рассчитывает, что к этому времени объемы производства стабилизируются и начнут расти
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Цены на яйца и птицу в РФ могут снизиться уже в апреле-мае, сообщил генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов в интервью телеканалу "Россия-24".

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"Мы очень рассчитываем по тем факторам, которые мы видим сейчас, что к апрелю, а точнее уже в апреле-мае, объемы производства стабилизируются. И не просто стабилизируются, а начнут расти. Соответственно, рынок начнет насыщаться, и, опять же, как следствие, возможно, мы даже увидим снижение цен", - сказал он.

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