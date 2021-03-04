Национальный союз птицеводов ожидает снижения цен на яйца и птицу в России в апреле-мае

"Мы очень рассчитываем по тем факторам, которые мы видим сейчас, что к апрелю, а точнее уже в апреле-мае, объемы производства стабилизируются. И не просто стабилизируются, а начнут расти. Соответственно, рынок начнет насыщаться, и, опять же, как следствие, возможно, мы даже увидим снижение цен", - сказал он.