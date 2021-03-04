Новак объяснил, почему Россия в апреле сможет увеличить добычу в рамках ОПЕК+

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Россия получила право в рамках сделки ОПЕК+ увеличить добычу нефти в апреле на 130 тыс. баррелей в сутки, а Казахстан - на 20 тыс. баррелей в сутки, при этом остальные участники соглашения будут придерживаться текущих уровней добычи. Такое решение было принято из-за того, что России необходимо увеличить объемы переработки на НПЗ для удовлетворения растущего внутреннего спроса, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы пришли к консолидированному мнению, что добыча будет сохранена на уровне марта-апреля странами ОПЕК+, при этом будут сделаны исключения для России и Казахстана. Мы будем увеличивать добычу на 130 тыс. баррелей в сутки", - сказал Новак.

"Для нас это очень важно, потому что у нас сезонный спрос. Нам необходимо увеличивать объемы переработки на НПЗ и обеспечить растущий спрос на нефтепродукты в России", - пояснил вице-премьер.

Новак считает, что странам - участницам ОПЕК+ необходимо следить за мировым рынком нефти, чтобы не допустить его перегрева.

"Надо внимательно смотреть за тем, чтобы перегрева не было на рынке, с тем, чтобы цены не были завышены, и чтобы они отражали реальный баланс спроса и предложения, интересы производителей, интересы потребителей", - сказал Новак.

Он также выразил надежду, что дальнейшая ситуация на рынке нефти будет более стабильна.

По словам Новака, решения стран ОПЕК+ относительно уровня добычи нефти в апреле привели к росту цен на нефть на 5%, что свидетельствует о постепенном восстановлении рынка.

"Сегодня мы видели, что цены на нефть выросли почти на 5% в результате тех решений, которые были приняты только что в рамках заседания ОПЕК+. Я думаю, что такое восстановление цен говорит об оптимизме, о том, что рынок постепенно восстанавливается, есть дефицит [нефти] на рынке", - сказал Новак.

Он также отметил, что именно дефицит сырья способствует снижению коммерческих запасов нефти.