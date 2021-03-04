Азербайджан в апреле сохранит добычу нефти на уровне 595 тыс. баррелей в сутки

БАКУ, 4 марта. /ТАСС/. Азербайджан сохранит в апреле добычу нефти на том же уровне, что и в первом квартале 2021 года, то есть в объеме 595 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минэнерго страны по итогам 14-й министерской встречи стран ОПЕК+.

"Согласно новому решению (в рамках соглашения ОПЕК+), обязательства Азербайджана по сокращению добычи в апреле, как и в первом квартале нынешнего года, составят 123 тыс. баррелей. Суточная добыча в апреле сохранится на уровне 595 тыс. баррелей", - говорится в сообщении.

Выступая на 14-й министерском заседании ОПЕК+, глава Минэнерго Азербайджана Пярвиз Шахбазов отметил, что по сравнению с предыдущими периодами в настоящее время нефтяной рынок относительно стабилизировался, но риски еще не устранены. "Нынешний рост цен на нефть обусловлен больше глобальной конъюнктурой, нежели показателями спроса. В этом аспекте оптимальным шагом, соответствующий реальной ситуации на рынке, является некоторая отсрочка коррекции добычи", - приводит слова министра пресс-служба Минэнерго.

На министерском заседании ОПЕК+ 5 января 2021 года было принято решение сохранить январские квоты по суточной добыче нефти в феврале и марте нынешнего года. Таким образом, Азербайджан и в указанные месяцы должен сохранить добычу на уровне 595 тыс. баррелей в сутки.