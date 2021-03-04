Посевная кампания на Кубани начнется на месяц позже срока из-за снежной зимы

КРАСНОДАР, 4 марта. /ТАСС/. Посевная кампания в Краснодарском крае, основном аграрном регионе России, начнется в 2021 году на месяц позже обычного срока из-за снежной зимы, сообщил у себя в Telegram-канале в четверг глава региона Вениамин Кондратьев.

Обычно весенняя посевная кампания начинается в Краснодарском крае в феврале. В 2021 году в регионе была снежная зима, заморозки, что является редкостью для Кубани.

"Посевная кампания в этом году стартует почти на месяц позже привычного срока. Нам очень важно, чтобы сев закончился до 1 мая, а аграрии были обеспечены всем необходимым. Эта зима в крае была снежной, но мы не должны расслабляться. Для того, чтобы получить хороший урожай, сегодня аграриям нужно постоянно работать с учеными и селекционерами", - сообщил губернатор.

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, на развитие агропромышленного комплекса в регионе в 2021 году будет направлено 8 млрд рублей, на 30% увеличили финансирование агрострахования - на эти цели из краевого бюджета выделены 271 млн рублей. Во время весенней посевной кампании на полях Кубани задействуют 43 тыс. сельхозмашин.

Краснодарский край является основным сельскохозяйственным регионом России. Кубань производит около половины всех фруктов и ягод страны, регион поставляет в другие субъекты РФ разные виды культур, в том числе яблоки и косточковые. Основной вид экспортируемой продукции Кубани - пшеница. В 2020 году в Краснодарском крае собрали 12,5 млн тонн зерновых, зернобобовых и риса. Урожай пшеницы составил 8 млн тонн, 90% - это продовольственное зерно. Урожай овощей и риса сохранился на уровне прошлого года - собраны 800 тыс. тонн овощей и 900 тыс. тонн риса.