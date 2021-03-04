Новак рассчитывает, что рынок нефти выйдет на докризисный уровень к середине 2022 года

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак рассчитывает, что мировой рынок нефти вернется на докризисный уровень к середине 2022 года.

"Я думаю, что в середине 2022 года мы выйдем на те уровни, которые были до кризиса", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Новак заявил, что Россия в апреле будет восстанавливать добычу нефти опережающими темпами.

"Мы исходим из того, что если в будущем страны ОПЕК+ будут увеличивать [добычу нефти], когда будет спрос восстанавливаться, мы со своей стороны войдем в этот график. Сейчас мы просто опережающими темпами будем восстанавливать добычу", - сказал Новак.

Вице-премьер сообщил, что Россия в феврале вышла на уровень исполнения своих обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ свыше 100%.

"Мы всегда исполняли соглашение в соответствии со взятыми на себя обязательствами, и февраль тоже не исключение, - сказал Новак. - Что касается февраля, мы вышли на уровень чуть выше 100%. В марте мы продолжаем исполнять свои обязательства с учетом тех решений, которые приняты по постепенному восстановлению добычи [нефти] для российских компаний".

Министры стран ОПЕК+ 4 марта на заседании вырабатывали рекомендации по добыче нефти в апреле. По итогам переговоров было решено сохранить производством на текущем уровне. Исключение сделано для России и Казахстана, которые увеличат добычу нефти в апреле на 130 тыс. и 20 тыс. баррелей в сутки (б/с) соответственно. Новак отметил, что это решение важно для России, так как позволит обеспечить сезонный спрос на нефтепродукты. "Для нас это очень важно, потому что у нас сезонный спрос, нам необходимо увеличивать объемы переработки на нефтеперерабатывающих заводах и обеспечить растущий спрос на нефтепродукты в России", - пояснил вице-премьер.