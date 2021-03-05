Ограничения по добыче сохранили. ОПЕК+ пообещал стабильность на рынке нефти

МОСКВА, 5 марта. /Корр. ТАСС Юлия Хазагаева/. Страны ОПЕК+ уже во второй раз в этом году принимают неожиданное для рынка решение - они не станут смягчать требования к сокращению добычи нефти в апреле. Исключением станут только Россия и Казахстан, которые смогут нарастить ее на 150 тыс. баррелей в сутки, такой вердикт еще до окончания встречи привел к взлету котировок Brent более чем на 4%. Однако, по заявлению Саудовской Аравии, это решение не усилит волатильность котировок.
Решения ОПЕК+
От мартовских переговоров стран ОПЕК+ в этом году не ждали сюрпризов. Считалось очевидным, что экспортеры нефти спустя десять месяцев жестких ограничений по добыче в апреле, наконец, ослабят квоты, ведь рынок нефти уже пришел к дефициту, а смягчения откладываются с начала года. Но, как и в январе, эти планы не сбылись, несмотря на то что у министров есть оговоренная возможность наращивать добычу по 0,5 млн баррелей в сутки каждый месяц.
Вопреки всеобщему оптимизму, Саудовская Аравия и ее союзники не сочли ситуацию на рынке нефти достаточно хорошей, чтобы увеличить предложение. По мнению министра энергетики королевства, принца Абдель Азиза бен Сальмана, ситуация на рынке нефти улучшилась только по отношению к январю, и это обеспечено тем, что страны ОПЕК+ пошли на добровольное сохранение ограничений в феврале - марте, а Саудовская Аравия и вовсе дополнительно урезала добычу еще на 1 млн баррелей в сутки на эти два месяца.
В остальном ситуация остается хрупкой, говорилось в докладе мониторингового комитета ОПЕК+, с которым ознакомился ТАСС. Новые мутации коронавируса, число которых растет, сохраняют риски для спроса, отмечалось в документе. Россия в лице вице-премьера Александра Новака эти опасения разделяла, но все же считала правильным в условиях восстановления спроса нарастить добычу на оговоренные 0,5 млн баррелей в сутки.
Столь полярные мнения двух крупнейших производителей в альянсе могли затянуть переговоры и сделать их тяжелыми и непредсказуемыми, как это не раз случалось в прошлом. Но, как и в январе, они завершились не слишком поздно благодаря тому, что готовность к компромиссу проявила Саудовская Аравия. С ее согласия Россия и Казахстан получили возможность нарастить в апреле добычу нефти в общей сложности на 150 тыс. баррелей в сутки. При этом остальные члены альянса, включая само королевство, не добавят в следующем месяце на рынок ни барреля.
Новак объяснил решение позволить России наращивать добычу тем, что массовая вакцинация в стране подняла спрос на топливо выше докризисного уровня. "Для нас это очень важно, сейчас сезонный спрос. Нам необходимо увеличивать объемы переработки на НПЗ и обеспечить растущий спрос на нефтепродукты в России", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24". Вице-премьер также заверил, что Россия начнет восстанавливать добычу нефти опережающими темпами.
Стабильность любой ценой
На финальной пресс-конференции журналистам так и не удалось добиться от бен Сальмана объяснений причин такой щедрости в адрес России. "Поверьте, иногда прозрачность решений заключается в их непрозрачности", - сказал он.
Не стал министр комментировать и влияние решения ОПЕК+ на цены на нефть. Котировки Brent начали расти сразу после того, как источники ТАСС сообщили о том, что Саудовская Аравия вопреки ожиданиям сохранит текущий уровень добычи и в апреле. За вечер цена нефти подскочила более чем на 4%, превысив $67 за баррель.
Несмотря на реакцию рынка, бен Сальман не согласился с мнением, что "ситуация перегрета". "Вы можете сколько угодно спрашивать про цену, но я буду избегать комментариев на эту тему. Я не говорю о ценах, я готов рассуждать о стабильности и готов заверить вас в том, что волатильность на рынке нефти ограничена", - сказал он в ответ на просьбу ТАСС назвать фундаментальные причины для текущих котировок нефти.
Отвечая на вопрос агентства, он заверил, что решение поддержит стабильность на рынке нефти. "Волатильность цен имеет два направления - вверх и вниз. Мы пытаемся избежать ситуации, когда на рынке возникают качели. И это соответствует как интересам производителей, так и потребителей", - заключил он.
Принимать решение об уровнях добычи на май союзники будут уже через месяц - 1 апреля. Как отмечается в конфиденциальном докладе ОПЕК+, с которым ознакомился ТАСС, именно в мае дефицит на глобальном рынке нефти может достичь своего пика - 2,1 млн баррелей в сутки.