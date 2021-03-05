Ограничения по добыче сохранили. ОПЕК+ пообещал стабильность на рынке нефти

МОСКВА, 5 марта. /Корр. ТАСС Юлия Хазагаева/. Страны ОПЕК+ уже во второй раз в этом году принимают неожиданное для рынка решение - они не станут смягчать требования к сокращению добычи нефти в апреле. Исключением станут только Россия и Казахстан, которые смогут нарастить ее на 150 тыс. баррелей в сутки, такой вердикт еще до окончания встречи привел к взлету котировок Brent более чем на 4%. Однако, по заявлению Саудовской Аравии, это решение не усилит волатильность котировок. Решения ОПЕК+ От мартовских переговоров стран ОПЕК+ в этом году не ждали сюрпризов. Считалось очевидным, что экспортеры нефти спустя десять месяцев жестких ограничений по добыче в апреле, наконец, ослабят квоты, ведь рынок нефти уже пришел к дефициту, а смягчения откладываются с начала года. Но, как и в январе, эти планы не сбылись, несмотря на то что у министров есть оговоренная возможность наращивать добычу по 0,5 млн баррелей в сутки каждый месяц.

Вопреки всеобщему оптимизму, Саудовская Аравия и ее союзники не сочли ситуацию на рынке нефти достаточно хорошей, чтобы увеличить предложение. По мнению министра энергетики королевства, принца Абдель Азиза бен Сальмана, ситуация на рынке нефти улучшилась только по отношению к январю, и это обеспечено тем, что страны ОПЕК+ пошли на добровольное сохранение ограничений в феврале - марте, а Саудовская Аравия и вовсе дополнительно урезала добычу еще на 1 млн баррелей в сутки на эти два месяца. В остальном ситуация остается хрупкой, говорилось в докладе мониторингового комитета ОПЕК+, с которым ознакомился ТАСС. Новые мутации коронавируса, число которых растет, сохраняют риски для спроса, отмечалось в документе. Россия в лице вице-премьера Александра Новака эти опасения разделяла, но все же считала правильным в условиях восстановления спроса нарастить добычу на оговоренные 0,5 млн баррелей в сутки. Столь полярные мнения двух крупнейших производителей в альянсе могли затянуть переговоры и сделать их тяжелыми и непредсказуемыми, как это не раз случалось в прошлом. Но, как и в январе, они завершились не слишком поздно благодаря тому, что готовность к компромиссу проявила Саудовская Аравия. С ее согласия Россия и Казахстан получили возможность нарастить в апреле добычу нефти в общей сложности на 150 тыс. баррелей в сутки. При этом остальные члены альянса, включая само королевство, не добавят в следующем месяце на рынок ни барреля. Новак объяснил решение позволить России наращивать добычу тем, что массовая вакцинация в стране подняла спрос на топливо выше докризисного уровня. "Для нас это очень важно, сейчас сезонный спрос. Нам необходимо увеличивать объемы переработки на НПЗ и обеспечить растущий спрос на нефтепродукты в России", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24". Вице-премьер также заверил, что Россия начнет восстанавливать добычу нефти опережающими темпами. Стабильность любой ценой На финальной пресс-конференции журналистам так и не удалось добиться от бен Сальмана объяснений причин такой щедрости в адрес России. "Поверьте, иногда прозрачность решений заключается в их непрозрачности", - сказал он.