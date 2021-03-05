В Конгрессе спрогнозировали удвоение госдолга США к 2051 году

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Государственный долг Соединенных Штатов к концу текущего года превысит объем национального ВВП, а к 2051 году увеличится еще почти в два раза и достигнет 202% ВВП. Такой прогноз содержится в опубликованном в четверг новом докладе Бюджетного управления Конгресса США.

Как свидетельствуют его специалисты, американский госдолг, по имеющимся расчетам, должен "к концу 2021 года <...> достичь уровня 102% ВВП". "Долг достигнет 107% ВВП (превысив исторический максимум) в 2031 году и практически удвоится до 202% ВВП к 2051 году", - отмечается в документе.

"Растущее долговое бремя может усилить риск налогово-бюджетного кризиса и роста инфляции, а также подорвать доверие к доллару США, что сделает более затратным финансирование государственной и частной деятельности на международных рынках", - отмечают также специалисты.

Заоблачный рост национального долга США объясняется прежде всего экстренными расходами американского правительства на преодоление экономического кризиса, который был вызван пандемией, спровоцированной новым коронавирусом.

В целом, по данным Минфина США, общий уровень госдолга США в начале марта превысил $28 трлн. Из них более $21 трлн относится к долгу перед физическими и юридическими лицами внутри страны, а также иностранными государствами и организациями. Именно об этом виде долга идет речь и в докладе Бюджетного управления Конгресса. Еще более $6 трлн относится к так называемому внутригосударственному долгу, который представляет собой долг федерального правительства перед специальными трастовыми фондами, в частности, фондами социального страхования.

В нынешнем докладе управления также уточняется, что дефицит федерального бюджета США достигнет в 2021 году, по всей видимости, 10,3% ВВП. Это будет один из самых крупных дефицитов начиная с 1945 года, не считая только рекордный дефицит 2020 года, который составил 14,9%. В целом по мере завершения пандемии дефицит, по оценке специалистов, вернется в нормальное состояние, а однако в долгосрочной перспективе он будет продолжать расти, так что к 2031 году он составит 5,7% ВВП, а к 2051 году поднимется до 13,3% ВВП.