План стимулирования экономики прошел процедурное голосование в Сенате США благодаря Харрис

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Пакет мер стимулирования пострадавшей от последствий пандемии американской экономики в размере $1,9 трлн прошел в четверг процедурное голосование в Сенате Конгресса США лишь благодаря вице-президенту Камале Харрис. Согласно законодательству страны, она является председателем Сената и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса позиции законодателей разделятся поровну.

Так, в четверг голоса разделились ровно по партийной линии - 50 поддерживающих предложенную президентом Джо Байденом программу против 50 республиканцев, выступающих против нее. Голос демократа Харрис решил исход голосования.

"Сенат собирается двигаться вперед в вопросе законопроекта. Независимо от того, сколько времени это займет, Сенат останется заседать, чтобы завершить работу над законопроектом уже на этой неделе", - заявил в четверг лидер демократического большинства в верхней палате законодательного органа Чак Шумер (от штата Нью-Йорк), говоря об окончательном голосовании. При этом лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки) назвал законопроект "неподходящим". Республиканцы неоднократно подчеркивали, что считают пакет в нынешнем виде чрезмерным. По мнению Белого дома, программа в размере $1,9 трлн наиболее соответствует масштабу вызванного пандемией кризиса.

Теперь сенаторам отводится на обсуждение законопроекта до 20 часов, после чего каждый из них сможет вынести на голосование свою поправку к инициативе. Многие законодатели в беседе с журналистами так и не смогли сказать, когда, по их мнению, завершится процесс одобрения инициативы.

Ранее данный законопроект одобрила Палата представителей Конгресса. Однако в сенатской версии из текста было исключено повышение минимальной заработной платы, а также внесен ряд других корректировок. Если Сенат примет инициативу со всеми изменениями, то нижней палате придется ее также утверждать, после чего ее должен подписать Байден. Как заявила ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, даже если Сенат исключит из текста положение о повышении минимальной оплаты труда, нижняя палата все равно готова будет повторно принять и такую версию документа, поскольку план необходимо утвердить как можно скорее.

Основанный на программе Байдена план предусматривает выделение приблизительно $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией. Около $1 трлн должно быть направлено на оказание помощи населению, остальное - на стимулирование экономики.