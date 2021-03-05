Часть российских банков поддержали применение плавающих ставок по ипотечным кредитам

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Идею выдачи ипотеки с плавающей процентной ставкой поддержал ряд опрошенных ТАСС российских банков.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров совместно с Банком России подготовить поправки, регулирующие порядок изменения сроков и переменных процентных ставок по потребительским кредитам. Срок исполнения установлен до 15 июля 2021 года. В свою очередь Банк России подготовил доклад по плавающим ипотечным ставкам, где указал целый ряд рисков для заемщиков в случае плавающих ставок. По мнению регулятора, применение плавающих ставок по кредитам в РФ должно быть строго ограничено и распространяться только на надежных заемщиков. Также 12 февраля ЦБ РФ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Тогда в регуляторе заявили, что не видят возможностей для еще большего снижения ставки.

"Мы в целом поддерживаем подход ЦБ по регулированию ипотечных кредитов с плавающей ставкой", - сообщил директор кредитного департамента "Росбанк Дом" Вадим Мамонов.

По его мнению, полный запрет плавающих ставок был бы избыточной мерой, но важно, чтобы клиент был подробно проинформирован обо всех рисках при выборе такого продукта.

В Сбербанке также поддержали такую идею. "Мы надеемся, что кредиты по плавающей ставке будут разрешены. Понятно, что они несут в себе дополнительный процентный риск, поэтому сомнения ЦБ нам понятны, но мы будем готовы вернуться с ответом, по какому пути идти, когда мы детально изучим доклад", - сообщил журналистам 4 марта старший вице-президент Сбербанка Джангир Джангиров.

В Совкомбанке отметили, что сейчас кредиты с плавающей ставкой банк выдает корпорациям с учетом того, что они могут управлять своей бизнес-моделью и риском повышения стоимости кредита, например, сокращать товарные остатки, расходы и погашать кредит. При этом граждане часто не имею возможности управлять суммой своего дохода, поэтому при росте ставок существует риск выхода на просрочку. "Полагаем, что если поправки, регулирующие порядок изменения сроков и переменных процентных ставок по потребительским кредитам будут приняты, то они смогут нивелировать указанные выше риски для банков и потребителя", - комментирует заместитель председателя правления Совкомбанка Олег Машталяр.

Повторение кризиса с валютной ипотекой

В Уралсибе полагают, что у кредитов с плавающей процентной ставкой есть как свои плюсы, так и минусы. С одной стороны, банки могут вводить подобные ипотечные продукты с целью повышения маржинальности. "Но учитывая недостаточно высокий уровень финансовой грамотности достаточно большой части заемщиков, ипотечные программы с плавающей процентной ставкой могут привести к повторению кризисной ситуации, аналогичной ситуации с валютной ипотекой. В связи с этим считаем, что наиболее правильным решением будет комбинация нескольких вариантов, предложенных ЦБ, с целью регулирования ипотечного рынка и рисков, связанных с ним", - считает руководитель дирекции развития ипотечного кредитования банка Екатерина Жженова.

Плавающие ставки не являются выходом для заемщиков, так как могут привести к сложностям в обслуживании долга, полагают в ВТБ. В кредитной организации отметили, что не выдают ипотечные кредиты с плавающей ставкой.

В Райффайзенбанке также не считают целесообразным введение плавающих ставок. "Этот инструмент делает кредитный риск менее предсказуемым и комфортным для заемщика, особенно когда речь идет о значительных сроках кредитования, например, в случае ипотеки. А при условии экономической нестабильности и низкого уровня финансовой грамотности данный инструмент может быть даже опасен", - отмечают в банке, поясняя, что рост ставки для такого кредита будет означать повышение долговой нагрузки заемщика.

В Газпромбанке и РНКБ отметили, что не имеют продуктов с плавающей процентной ставкой. "Мы открыто делимся всеми условиями, публикуем на сайте всю информацию о продуктах и тарифах. В отделениях каждому клиенту предоставляется полная информация со всеми расчетами по кредиту. На текущий момент у нас нет кредитных программ с плавающими ставками", - сообщили в Газпромбанке.

Большинство опрошенных банков не ожидают большого спроса на ипотечные кредиты с плавающими ставками. Ранее в банках сообщали ТАСС, что среди российских заемщиков наблюдается низкий спрос на ипотеку с плавающей ставкой. В кредитных организациях также отметили, что хотя данный продукт снижает их процентные риски, банки с осторожностью относятся к его введению.