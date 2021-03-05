Иностранные ИТ-компании могут обязать платить НДФЛ наравне с российскими

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Во второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли может войти обязательство для иностранных ИТ-компаний, осуществляющих деятельность из иностранной юрисдикции, платить НДФЛ наравне с российскими. Об этом ТАСС сообщил источник в отрасли.

"Во второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли может войти мера, предусматривающая обязанность для иностранных юридических лиц, привлекающих в дистанционном режиме российских разработчиков, уплачивать за данных специалистов НДФЛ в бюджетную систему РФ. Наконец условия ведения бизнеса для российских и иностранных компаний в этой части будут равными", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, иностранные компании используют российский человеческий капитал и не платят налоги за российских сотрудников. "Иностранные ИТ-компании могут предложить лучшие условия по зарплатам - ведь налоги с этих сумм не взимаются", - пояснил он.

В пресс-службе Минцифры подтвердили ТАСС, что эта мера действительно была предложена отраслью. "Она позволит выровнять условия ведения бизнеса между иностранными и российскими компаниями, которые платят налоги в полном объеме в нашей стране", - сказали в министерстве.

Налоговый маневр для ИТ

В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговом маневре для ИТ-отрасли, который подразумевает, в частности, снижение с 2021 года ставки страховых взносов для индустрии с 14% до 7,6%, ставки налога на прибыль - с 20% до 3%.

Однако поддержку российских ИТ-компаний решено было расширить, приняв второй пакет мер. В него могут включить около 50 инициатив, в том числе планы по импортозамещению госкомпаниями и переход на отечественное ПО, введение инструментов фискального стимулирования внедрения отечественного ПО и программно-аппаратных комплексов, софинансирование расходов ИТ-компаний на новые разработки и их пилотное внедрение.

В рамках второго пакета поддержу смогут получить крупные интернет-компании, разработчики игр, соцсети и онлайн-кинотеатры, заявлял ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Новые меры могут принять уже в марте, уточнял глава Минцифры Максут Шадаев.