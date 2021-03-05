Forbes: Илон Маск потерял $6,2 млрд по итогам фондовых торгов в США

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Суммарная стоимость активов американского предпринимателя Илона Маска сократилась в четверг на $6,2 млрд по итогам фондовых торгов в США в свете снижения почти на 5% курса акций принадлежащей ему компании Tesla. Такие оценки представил журнал Forbes.

Согласно подсчетам издания, состояние бизнесмена уменьшилось до $150,9 млрд. Акции Tesla по итогам торговой сессии подешевели на $32,25 (4,94%), до $620.

В рейтинге самых богатых людей мира, который составляет Forbes, Маск занимает третье место. Он уступает глава американской корпорации Amazon (Джеффу Безосу ($175,4 млрд) и генеральному директору французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернару Арно ($155,6 млрд).

Агентство Bloomberg оценивает суммарную стоимость активов Маска более чем в $160 млрд. В списке самых богатых людей мира, который составляет агентство, Маск на втором месте. Его опережает сейчас только Безос.

Основной причиной увеличения состояния Маска в течение года стал рост капитализации Tesla. В начале 2020 года она составляла менее $100 млрд, а в конце февраля повысилась примерно до $800 млрд. К четвергу данный показатель несколько снизился. Он составляет сейчас примерно $596 млрд.