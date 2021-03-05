"Калашников" выпустит страйкбольный автомат АК-12

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Группа компаний (ГК) "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") планирует выпустить страйкбольный автомат на базе АК-12. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в ГК.

"Проект страйкбольного автомата на базе АК-12 еще не дошел до стадии массового выпуска, но на прошедшей в феврале тематической выставке для любителей страйкбола мы показали рабочий прототип изделия, которое постараемся вскоре выпустить на рынок ограниченной партией", - сообщили в компании.

Как отметили в "Калашникове", новый страйкбольный автомат будет максимально использовать оригинальные компоненты АК-12.

"Калашников" уже наладил выпуск точной копии пистолета Макарова (ПМ) для военно-тактических игр - страйкбольного пистолета МР-659К. Производство этого образца осуществляется на Ижевским механическим заводе (входит в "Калашников"), на котором производится огнестрельный ПМ, добавили в ГК. "Этим обеспечивается основное преимущество данной модели - максимально возможная аутентичность боевому изделию по внешнему виду, массогабаритным характеристикам и методике сборки-разборки", - сообщили в пресс-службе.

В "Калашникове" не исключили и сотрудничества с уже присутствующими на российском рынке страйкбольного оружия и снаряжения компаниями в рамках программы Kalashnikov Approved. "Не исключаем для себя и возможности аналогичного партнерства в области спортивно-тренировочной стрельбы, которая безусловно является важным элементом стрелковой экосистемы", - говорится в сообщении.

Страйкбол - одна из разновидностей командных военно-тактических игр, в которой используются макеты игрового оружия, максимально точно копирующие боевые прототипы. Поражающим элементом являются пластиковые шары диаметром 6 мм и весом от 0,12 до 0,48 г. По всему миру страйкбол используется силовыми структурами для отработки тактики или имитации боя. В 2018 году, согласно приказу Министерства спорта РФ, страйкбол официально признан видом спорта.