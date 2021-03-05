Темпы роста ВВП Китая в 2021 году по плану должны составить более 6%

ПЕКИН, 5 марта. /ТАСС/. Динамика развития китайской экономики в 2021 году в соответствии с правительственным планом должна превысить 6%. Об этом говорится в докладе, опубликованном в пятницу на 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 13-го созыва.

"На текущий год были намечены следующие основные показатели социально-экономического развития: рост ВВП составит более 6%", - отмечается в документе.

Темпы экономического роста Китая в 2020 году на фоне негативного воздействия пандемии оказались минимальными за последние более чем 40 лет, составив 2,3%. Объем ВВП превысил 101,59 трлн юаней (около $15,66 трлн по курсу на момент публикации данных).

Динамика развития китайской экономики постепенно замедляется. В 2017 году она составила 6,8%, а в 2018 и 2019 годах - 6,6% и 6% соответственно.

Уровень инфляции

Уровень инфляции в Китае в текущем году достигнет порядка около 3%.

"Рост индекса потребительских цен предполагается примерно на уровне 3%", - сказано в документе.

Дефицит госбюджета

Величина дефицита государственного бюджета Китая составит в 2021 году около 3,2% от ВВП страны.

"Удельный вес бюджетного дефицита в ВВП планируется в размере примерно 3,2%", - говорится в докладе.

Уровень безработицы

Уровень безработицы в КНР в текущем году составит порядка 5,5%.

В документе отмечается, что в нынешнем году власти страны намерены создать в городах и поселках около 11 млн новых рабочих мест.

Борьба с монополиями

Правительство КНР в текущем году планирует усилить борьбу с монополиями на рынке и обеспечить честную конкуренцию.

"Необходимо усиливать антимонопольные меры и шаги по предотвращению беспорядочной экспансии капитала", - сказано в документе.

Сокращение вредных выбросов

Китай в текущем году продолжит сокращать вредные выбросы в атмосферу, энергоемкость ВВП страны снизится на 3%.

"Произойдет дальнейшее улучшение экологической ситуации, энергоемкость ВВП снизится примерно на 3%, продолжится сокращение суммарных выбросов основных видов загрязняющих веществ", - указывается в документе.

Производство вакцин

Власти Китая в 2021 году продолжат работу по производству вакцин и проведению бесплатной вакцинации.

"[Необходимо] планомерно продвигать работу по разработке и производству вакцин, а также бесплатной вакцинации, повышать научную обоснованность и целенаправленность противоэпидемических мероприятий, а также соответствующий потенциал", - указывается в документе.

Курс юаня

Правительство КНР планирует в текущем году сохранить взвешенную и умеренную монетарную политику, а также будет поддерживать курс юаня на рациональном уровне.

"Взвешенная монетарная политика должна быть как гибкой и целенаправленной, так и умеренной и рациональной", - отмечается в документе. "Нужно сохранять в целом стабильный курс китайского юаня на рациональном и сбалансированном уровне", - указывается в нем.

Повышение пенсионного возраста

Правительство Китая в ходе 14-го пятилетнего плана (2021-2025 годов) социально-экономического развития намерено постепенно повышать пенсионный возраст.

"Реализовывать государственную стратегию активного реагирования на старение населения, совершенствовать систему услуг демографического развития, приоритетно ориентируясь на пожилых людей и малолетних детей, содействовать достижению умеренного уровня рождаемости, постепенно повышать установленный законом пенсионный возраст", - сказано в документе.

КНР продолжит сокращать список, регламентирующий доступ иностранных инвесторов на местный рынок.

Китай в 2021 году будет проводить умеренную и гибкую монетарную политику.

Китай в 2021 году продолжит сокращать налоговую нагрузку на предприятия.