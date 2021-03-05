Эксперты предложили включить особенности регионов АЗРФ в мониторинг энергетических рисков

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Представители ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Минэнерго России усовершенствовали систему мониторинга и управления энергетическими рисками на территории Арктики, включив в нее учет разнородности и особенностей регионов Арктической зоны РФ (АЗРФ). Об этом рассказала заместитель руководителя департамента энергетической безопасности и специальных программ агентства Виолетта Киушкина.

"В доктрине энергетической безопасности выделена такая строка, как разработки реагирования и управления энергетическими рисками, в данной доктрине также указано 14 процессов или состояний защищенности в сфере энергетики, в рамках которых определяется сфера мониторинга, требующая определенного перечня показателей, изменение значений которых будет показывать состояние энергетической безопасности в той или иной сфере. Мы предлагаем в такой системе управления рисками все-таки не оценивать единую систему федерального уровня, а применить иерархическое построение показателей энергетической безопасности, выделить региональный сегмент с учетом разнородности [территорий], выделить разные зоны Арктики, где преобладают децентрализованные электроснабжения", - рассказала Киушкина на IV Международной конференции "Арктика-2021".

При этом, по ее словам, все показатели должны иметь разные весовые характеристики и быть унифицированными. Риски должны учитывать специфические угрозы, характерные конкретно для данной территории на текущий момент. Более того, подчеркнула Киушкина, в этой системе необходимо ввести модуль, который будет мониторить динамику изменений угроз, а также эффект от предпринятых действий. Пилотным регионом для экспертов стала Республика Саха (Якутия).

"По Якутии в рамках энергетической безопасности анализируется семь блоков, это не только блоки надежности и состояния основных производственных фондов, но и обеспеченность электрической энергией, обеспеченность топливом, экологический блок, финансово-экономический блок и так далее. Мы предложили такую систему, которая еще внутри себя имеет аналитический блок, рассчитывающий текущие значения индикаторов. Самая основная проблема была определить пороговое значение показателей, которое меняется для каждой территории [внутри одного региона]", - рассказала Киушкина.

Для структуризации данных по показателям в системе управления рисками эксперты предложили форму паспортов. В рамках разработки системы специалисты также учли специфику, особенности энергообеспечения коренных малочисленных народов Севера, ввели логистический показатель, учли человеческий фактор, экологический мониторинг, территориальный коэффициент, который включает в себя не только потенциал территории, но и те барьеры, которые могут снизить энергетическую безопасность. Кроме того, представители агентства разработали классификацию рисков, включив в нее вероятность их проявления и тяжесть последствий, что позволяет среагировать и сформировать мероприятия нужной направленности.

"Сами особенности территории АЗРФ создают риски, которые сохранятся и на перспективу. Это то, что сложилось исторически. Это удаленность, изолированность, труднодоступность", - подчеркнула эксперт.

Модернизация объектов локальной энергетики и инвестиции

Руководитель направления по энергетике и ЖКХ департамента инвестиционных проектов АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" (АНО АПИ) Максим Губанов, в свою очередь, рассказал об анализе систем локального энергоснабжения на территории Арктики. Результаты анализа показали наличие большого количества дизельных электростанций, которые получают ежегодные субсидии и имеют потенциал для существенной экономии.

"Есть потенциальные инвестиции, но проекты реализуются очень медленно, а состояние локального энергоснабжения порой очень печальное. Есть различные позиции различных заинтересованных сторон - есть регулятор отраслевой в виде министерства энергетики и совета рынка, которые говорят о том, что уровень субсидий достаточен и, соответственно, нет желания на местах реализовывать конкретные проекты. А с другой стороны - субъекты Арктики, энергоснабжающие компании, муниципальные образования и инвесторы, которые говорят, что, к сожалению, этого ресурса недостаточно для реализации инвестиционных проектов по модернизации объектов локальной энергетики. Это вписывается в логику того, что отрасль энергетики требует дополнительных инструментов финансирования", - рассказал Губанов.

На основе мнений всех сторон агентство предложило свою концепцию по привлечению инвестиций. Документ содержит три основных базиса: это реализация государственной политики, то есть гарантированное снабжение удаленных территорий, стимулирование частных инвестиций и конкуренция между потенциальными поставщиками для повышения эффективности.

"Мы проанализировали все документы по развитию энергетики и увидели, что потребители в зоне децентрализованного энергоснабжения в таких документах не рассматриваются, выпадает огромный пласт потенциальных инвестиций. Для объектов в зоне децентрализованного снабжения нет программных документов, где бы локальная энергетика каким-либо образом фигурировала и была бы стимулом для реализации проектов. Мы проанализировали, кто находится в этой зоне, и условно разделили их на три большие группы: предприятия по добыче углеводорода, горнодобывающие предприятия и поселки, удаленные населенные пункты, где функционируют дизельные станции. Каждой из этих крупных групп в соответствие привели некоторую систему энергоснабжения", - пояснил эксперт. Первой группе соответствуют электростанции на органическом топливе, второй - атомные станции малой мощности, третьей - гибридные комплексы с возобновляемыми источниками энергии в совокупности с мероприятиями по энергосбережению и повышению энергоэффективности. Специалисты, по словам Губанова, сконцентрировали свое внимание на третьей группе, которая является наиболее масштабной, и проанализировали как начать подход к модернизации локальной энергетики.

Создание специального фонда

По словам представителей АНО АПИ, надежность экономического и экологического энергоснабжения в удаленных населенных пунктах требует синхронизации работы Министерства энергетики РФ, Минэкономразвития и Минстроя. Исходя из этого была разработана программа развития энергетики муниципального образования. В АНО АПИ считают, что этот документ органично дополнил бы действующую систему перспективного планирования в электроэнергетики и стал бы потенциальным инструментом для дальнейшего привлечения инвестиций на основе действующих механизмов.

"Нами предложен механизм интегрированного энергетического контракта, который представляет собой договор на энергоснабжение с элементами энергосервиса и позволяет инвестору выбрать оптимальное решение на долгосрочную перспективу. Для реализации проектов необходим ряд мер поддержки: стимулирующие меры и поддерживающие меры. Действующие меры поддержки, которые представляют собой налоговые льготы, льготные финансирование и возможные бюджетные субсидии, положительно влияют на реализацию проектов. При этом все время остается необходимость наличия капитального гранта, чтобы позволить инвестору улучшить финансовые показатели проекта и не допустить повышения тарифов для населения и других потребителей", - рассказал Губанов.

Основываясь на вышеизложенном, представители агентства предложили создать фонд развития распределенной генерации и обеспечить его финансирование за счет бюджетных средств, в том числе могут быть использованы средства дальневосточной надбавки и другие программы.

"Схема и модель привлечения инвестиций выглядит так: субъект РФ определяет муниципальное образование в зоне децентрализованного энергоснабжения, орган местного самоуправления разрабатывает документ о развитии энергетики муниципального образования, который согласовывается с действующим гарантированным поставщиком, и на его основе принимается решение, модернизировать объект или нет. Если [при решении модернизировать] эти затраты берет на себя гарантирующий поставщик, это хорошо. Если нет, то целесообразно привлечь частного инвестора, которым может быть энергосервисная компания или новый гарантирующий поставщик, который может создать специальную проектную компанию, и эта компания может воспользоваться как действующими механизмами поддержки, так и дополнительным фондом развития распределенной генерации", - пояснил Губанов.

В результате, резюмировал он, объект будет реализован. Такая концепция, по мнению АНО АПИ, позволит привлечь значительные частные инвестиции.