Северным районам Хабаровского края направят 872 млн рублей на оплату коммунальных услуг

ХАБАРОВСК, 5 марта. /ТАСС/. Власти Хабаровского края направят в 2021 году более 872 млн рублей на поддержку населения северных территорий при оплате коммунальных услуг. Об этом сообщил ТАСС зампредседателя правительства - министр экономического развития региона Виктор Калашников.

Северные районы края расположены в децентрализованной зоне тепло- и электроснабжения, в связи с этим себестоимость производства тепловой и электрической энергии гораздо выше себестоимости тех же услуг, производимых в центральных и южных районах края.

"Для снижения затрат населения северных районов на оплату электрической и тепловой энергии в краевом бюджете предусмотрены средства для частичной компенсации производителям стоимости услуг, предоставляемых населению. Так, в 2020 году на эти цели направлено 1 млрд 241,3 млн рублей, на 2021 год запланировано 872,2 млн рублей", - сказал Калашников, уточнив, что в течение года возможна корректировка плановой суммы в зависимости от объема потребленных услуг.

По словам Калашникова, положительный эффект для населения можно увидеть на примере самой северной территории региона - Охотского района. "На сегодня его жители оплачивают электроэнергию по цене 3,31 рубля за 1 КВт/час при экономически обоснованной стоимости - 29,69 рубля за 1 КВт/час", - сказал Калашников.

Более 80% территории Хабаровского края - это районы Крайнего Севера или местности, приравненные к ним, до части из них добраться можно только воздушным транспортом. К районам Крайнего Севера отнесены Аяно-Майский и Охотский районы, а к приравненным местностям - Тугуро-Чумиканский, Николаевский, Ванинский, Верхнебуреинский, Комсомольский, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванский, Солнечный и Ульчский районы. На этих территориях проживают 505,5 тыс. человек, по данным Министерства экономического развития Хабаровского края, в сравнении с 2000 годом население северных территорий сократилось на 25,7%, а в Аяно-Майском, Охотском и Тугуро-Чумиканском - вдвое - с 20,7 тыс. человек до 9,96 тыс. человек в 2020 году. Основными причинами миграционных настроений являются снижение покупательной способности и неразвитость социальной инфраструктуры.