Сбербанк вновь подал заявление о признании банкротом владельца НПЗ в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 5 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области принял к производству повторное заявление от Сбербанка о признании банкротом компании "ВПК-ойл", реализующей в Новосибирской области проект единственного в регионе Коченевского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), следует из информации на сайте суда. В феврале текущего года суд утвердил мировое соглашение в деле о банкротстве компании по иску банка между его правопреемником и "ВПК-ойл".

"Определение: принять к производству заявление о признании должника банкротом. Назначить судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления о признании должника банкротом (ст. 42 ФЗ О несостоятельности)", - говорится в сообщении.

Дата судебного заседания назначена на 30 марта. Получить оперативный комментарий у сторон ТАСС не удалось.

В июле 2020 года с иском о банкротстве компании "ВПК-ойл" в арбитражный суд обратился Сбербанк в связи с просроченной задолженностью компании в размере 1,35 млрд рублей. Впоследствии долг у банка выкупила ХК "Эволюция", которая в ноябре 2020 года стала его правопреемником в банкротном деле. В феврале 2021 года арбитражный суд Новосибирской области утвердил мировое соглашение между "ВПК-ойл" и ХК "Эволюция", по условиям которого у должника сохраняется кредитное соглашение со Сбербанком с рассрочкой по уплате долга до 2029 года. Утвержденная сумма долга составила 1,43 млрд рублей.

Коченевский НПЗ (принадлежит "ВПК-ойл") - единственный нефтеперерабатывающий завод в Новосибирской области. Он работает в поселке городского типа Коченево с 2007 года, поставляет свою продукцию в Омскую, Томскую и Кемеровскую области, а также в Алтайский край. НПЗ перерабатывает порядка 720 тыс. тонн нефти в год и производит газовый бензин, топочный мазут, нефтяной гудрон и битумы.