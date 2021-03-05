В Бразилии ожидают получить первую партию "Спутника V" не раньше апреля

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 марта. /ТАСС/. Власти Бразилии рассчитывают на получение в апреле первой партии российской вакцины "Спутник V", следует из документа, размещенного на сайте Минздрава страны в четверг. Отмечается, что контракт на ее поставку пока не подписан.

Минздрав Бразилии также рассчитывает на получение почти 55,8 млн доз препаратов других производителей: 32 млн доз вакцины разработки Оксфордского университета и британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, в том числе 2 млн доз из Индии и еще 30 млн доз собственного производства, почти 15,8 млн доз китайской вакцины Coronavac, изготовленной в Сан-Паулу, и 8 млн доз индийской вакцины от Bharat Biotech, единственной из всех не имеющей регистрации в Национальном агентстве по санитарному надзору (Anvisa). В мае, предположительно, может состояться поставка в крупнейшее латиноамериканское государство первой партии вакцины от американской Pfizer, одобренной для всеобщего применения 23 февраля в количестве 2 млн доз.

К настоящему моменту правительство Бразилии уже подписало контракты на поставку в страну до конца года почти 415 млн доз вакцин от коронавируса. Возможность поставки еще 178 млн доз препаратов обсуждается с производителями.

Вакцинация от коронавируса началась в Бразилии 18 января. По состоянию на вечер 4 марта первую дозу вакцины получили почти 7,67 млн бразильцев (3,62% населения), обе дозы - почти 2,5 млн человек (1,16% населения).

15 января фармацевтическая компания Uniao Quimica и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подали регулятору запрос на временное ограниченное использование в Бразилии "Спутника V" для вакцинации в условиях чрезвычайной ситуации. 16 января Anvisa отклонило заявку Uniao Quimica на регистрацию российского препарата в упрощенном порядке как "не удовлетворяющую минимальным критериям", запросив дополнительную информацию о вакцине.

В начале января Uniao Quimica получила клеточный материал для изготовления препарата и приступила к производству экспериментальной партии активных компонентов вакцины для исследовательских целей. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что "Спутник V" может быть поставлен в Бразилию уже через две недели после ее одобрения национальным регулятором.