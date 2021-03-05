Башкирия подаст заявку в Минпромторг РФ на создание авиационного и мебельного кластеров

УФА, 5 марта. /ТАСС/. Власти Башкирии в 2021 году намерены подать заявку на включение в реестр Минпромторга РФ проектов авиационного и мебельного кластеров. Это необходимо для получения федерального софинансирования, сообщил ТАСС министр промышленности, энергетики и инноваций республики Александр Шельдяев.

"У нас прорабатываются два кластера, один мебельный, второй - авиационный. Мебельный будет в Туймазах, авиационный - либо в Уфе, либо в Кумертау. Сейчас проекты будут "упаковываться" для включения в этом году в реестр Минпромторга РФ. Это позволит получить меры федеральной поддержки", - сообщил Шельдяев.

По данным властей, кластер в Туймазах будет создаваться вокруг фабрики по изготовлению ортопедических матрасов "Корона", которая намерена вложить 200 млн рублей в развитие своего производства. Компания ожидает получение земельного участка.

Авиационный кластер может расположиться на базе Кумертауского авиационного производственного предприятия (КумАПП), входящего в холдинг "Вертолеты России". Предприятие КумАПП основано в 1962 году на базе ремонтно-механического завода. Спустя шесть лет завод стал выпускать первую продукцию - вертолет Ка-26. Сейчас КумАПП выпускает серийные гражданские и военные вертолеты соосной схемы несущих винтов.