Эксперты назвали самый популярный подарок на 8 Марта для коллег

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Самым популярным подарком для женщин на работе стали цветы. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования сервисов "Работа.ру" и "СберМаркета", входящих в экосистему "Сбер", которые имеются в распоряжении ТАСС.

По данным исследования, большинство россиян (76%) рассказали, что в их компаниях всегда отмечаются гендерные праздники.

"Самым популярным подарком на 8 Марта ожидаемо стали цветы - этот вариант отметила треть опрошенных (33%). Другие подарки женщинам на работе дарят значительно реже. 17% респондентов указали, что часто получали от работодателей небольшие сувениры на память, 16% - сладости в подарок, для 13% организовывали корпоратив в честь праздника. 12% жительницам России дарили подарочные сертификаты, а 11% получали премии. Лишь 5% опрошенных получали в подарок косметику или парфюм, 3% - алкоголь, и по 1% - походы в SPA или украшения", - говорится в опросе.

По данным сервиса "СберМаркет", спрос на доставку в офисы косметических наборов и букетов цветов вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. При этом число заказов конфет в подарочных упаковках снизилось на 7%. Реже стали заказывать подарочные пакеты (на 4% меньше заказов) и незначительно снизился спрос на поздравительные открытки: их заказывали реже на 1% по сравнению с мартом 2020 года.

Средняя стоимость коробки конфет составила 161 рубль, косметического набора - 254 рубля, а на цветы компании тратят около 4 тыс. рублей.

Исследование проводилось в феврале текущего года во всех округах РФ. В нем приняли участие свыше 4 тыс. человек старше 18 лет.