Холдинг "Агросила" в 2021 году вложит в собственное развитие 5 млрд рублей инвестиций

КАЗАНЬ, 5 марта. /Корр. ТАСС Рустам Кильсинбаев/. Одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий России - холдинг "Агросила" (Татарстан) - оценивает собственную инвестиционную программу на 2021 год в размере 5 млрд рублей. Одним из приоритетных направлений станет переработка молока, сообщила ТАСС генеральный директор холдинга "Агросила" Светлана Барсукова.

"Инвестиционная программа "Агросилы" на 2021 год оценивается в 5 млрд рублей. Одним из приоритетных направлений в части инвестиционной деятельности на 2021 год будет переработка молока. Планируется реализовать два проекта по производству полутвердных и рассольных сыров общей суммой на 1,4 млрд рублей. Другим крупным проектом холдинга является строительство животноводческого комплекса на четыре тысячи голов дойного стада в Азнакаевском районе, реализация которого началась в 2020 году и должна завершиться в 2022", - сказала она.

Кроме того, планируется продолжить обновление парка техники для растениеводческого и животноводческого направлений в объеме 1,2 млрд рублей. Обновление оборудования и модернизация производственных мощностей также планируется на остальных предприятиях холдинга.

Агросила входит в число крупнейших землевладельцев России. Общая площадь сельхозугодий холдинга превышает 330 тыс. га. Растениеводческое направление деятельности представлено 13 агрофирмами, расположенными на территории Республики Татарстан. Компания входит в рейтинг 20 крупнейших землевладельцев России журнала Forbes.

"Агросила" - сельскохозяйственный холдинг, включающий 25 предприятий по выращиванию зерновых культур, производству мяса птицы, сахара и молочных продуктов. По данным компании, холдинг занимает в Татарстане долю в размере 9% на рынке молока, 65% - на рынка мяса птицы и 51% - на рынке сахара.