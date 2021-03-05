Объем экспорта молочной продукции предприятий Москвы вырос по итогам 2020 года на треть

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Объем экспорта молочной продукции предприятий Москвы по итогам 2020 года вырос на треть и составил $57,23 млн. Об этом сообщил в пятницу ТАСС глава столичного комитета инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

"В прошлом году экспорт молочной продукции составил $57,23 млн, что на 27,8% больше по сравнению с 2019 годом", - сказал Прохоров. По его словам, в натуральном выражении продажи также показали положительную динамику: рост составил 24,1% - с 23,06 тыс. тонн до 28,62 тыс. тонн. "Одна из главных причин - общий рост потребления такой продукции в мире и высокая конкурентоспособность столичных товаров", - пояснил Прохоров, заметив, что в экспертном сообществе видят также перспективы для дальнейшего развития.

Сыр, мороженое и творог

Как сообщил заместитель столичного мэра Владимир Ефимов, экспорт молочной продукции, выпускаемой в Москве, демонстрирует устойчивый рост последние несколько лет. "В 2017 году он составлял $42,96 млн, в 2018 году - $43,44 млн, в 2019 году - $44,79 млн. В целом за четыре года рост экспорта молочной продукции составил 33,2%", - сказал заммэра. По его словам, в 2020 году в число импортеров вошла 31 страна. "В лидерах по поставкам - мороженое, на него приходится больше половины от всего объема проданной продукции: его поставили на сумму $29,65 млн. За ним следуют сыры и творог, кисломолочные продукты, а также свежее молоко и сливки", - рассказал Ефимов.

Что касается географии поставок, то, как пояснили ТАСС в центре поддержки и развития экспорта "Моспром", главным импортером столичной молокопродукции стал Казахстан, который ее закупил на $22,20 млн. "Половина поставок в эту страну как раз пришлась на мороженое: его закупили на сумму в $10,87 млн", - заметили в "Моспроме". Также в Казахстан отравлялись сыры, творог, молоко и сливки.

По данным центра, на втором месте по объему экспорта находятся США, затем следуют Белоруссия, Киргизия, Китай и Канада. Таким образом, именно на вышеперечисленные страны приходится около 80% всего экспорта московской молочки.

В двадцатке крупнейших

Особую популярность мороженого среди зарубежных потребителей глава департамента объяснил прежде всего тем, что набирают популярность здоровый образ жизни и желание потребителей подходить к выбору продуктов питания наиболее тщательно, формируя "правильный" рацион. "Наиболее востребовано лакомство высокого качества с натуральными ингредиентами, и с каждым годом увеличивается спрос на мороженое без добавления сахара, а также на основе соевого, миндального и кокосового молока", - сказал Прохоров. В этой связи он напомнил, что Россия входит в двадцатку крупнейших мировых поставщиков лакомства с объемом экспорта в $57,01 млн, что на 7,0% выше уровня 2019 года. "На долю Москвы приходится половина от этого объема от всего российского экспорта мороженого, причем основными рынками сбыта столичного мороженого стали Казахстан, США, Китай, Канада и Белоруссия", - сказал Прохоров.

Говоря о сыре и творожных изделиях, в "Моспроме" пояснили, что этой продукции город экспортировал в прошлом году на $11,06 млн, что на 59,9% больше, чем в 2019 году. "География экспорта этой категории продукции, включающая в себя только 16 стран, достаточно ограничена из-за трудностей в организации логистики молочки", - продолжил собеседник агентства. Тем не менее со многими странами уже налажены устойчивые транспортные связи, которые минимизируют риски. Ключевыми покупателями в этом сегменте остаются Казахстан, Белоруссия и Киргизия. Однако есть в списке США, Китай, Израиль и Австралия. "Сейчас поставки в эти страны невелики, но перспективны ввиду налаженных торговых связей, которые уже в 2021 году помогут использовать весь их экспортный потенциал", - заметили в центре.

По данным "Моспрома", объем экспорта кисломолочных продуктов в прошлом году составил $7,93 млн, что на 26,2% больше, чем в 2019 году. Покупателями этих изделий тоже стали 16 стран, но почти 78% экспорта пришлось на Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Азербайджан и Грузию. "Экспорт кисломолочки, как и сыров, сконцентрирован в ограниченных регионах ввиду специфики этой продукции", - пояснили в центре.

Качество и тренд

В "Моспроме" убеждены, что общей чертой для всей молокопродукции должно стать высокое качество, натуральные ингредиенты, а также соответствие тренду на здоровый образ жизни, а другие особенности продиктует специфика конкретных рынков.

Как ожидается, весной и летом в текущем году "Моспром" организует байерскую программу для столичных производителей в страны Ближнего Востока, в частности Саудовскую Аравию и Катар, а также в Азербайджан и Белоруссию, где пройдут мероприятия для агропромышленного комплекса.

Генеральный директор центра Наталья Шувалова сообщила ТАСС, что в рамках подготовки к бизнес-встречам специалисты детально изучат конкурентные преимущества московской продукции для эффективного проведения предпродажных мероприятий и правильного подбора контрагентов. "Также будет презентован экспортный потенциал производителей и проведут предварительные переговоры с байерами для проверки их заинтересованности, а также верифицируют контрагентов", - заключила Шувалова.