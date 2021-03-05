Роскачество дало советы геймерам, как защитить себя от мошенников

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Скачивание пиратских версий компьютерных игр в интернете и оплата внутриигровых покупок картами, на которых лежит много денег, грозит рисками для безопасности данных и средств геймера. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

Центр цифровой экспертизы Роскачества проанализировал известные случаи с мошенническими действиями в сети, связанными с приобретением и установкой компьютерных игр или внутриигровой валюты, и дал несколько советов, как уберечь свои данные и денежные средства.

Так, в Роскачестве напомнили о появлении неофициальных мобильных клонов известных компьютерных игр, под видом которых скрывались вирусы, а также случаи распространения фейковых приглашений на бета-тестирование популярной игры, которые загружали на устройства жертв зловреды. Кроме того, опасность скачивания вируса вместо нормальный игры возникает, когда пользователь пытается установить игру не из официальных магазинов или с торрент-трекеров, отмечают эксперты.

Чтобы не быть обманутым мошенниками, специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества советуют не скачивать взломанные игры с торрент-трекеров или пиратских ресурсов, а также патчи и дополнения из неизвестных источников. Кроме того, следует всегда проверять информацию, полученную в электронных письмах, на официальных страницах игр или в онлайн-сервисах.

Скачивать мобильные игры нужно в официальных магазинах приложений, напоминают в Роскачестве. При этом необходимо обращать внимание на популярность, отзывы, рейтинг и количество скачиваний, а также запрашиваемые программой разрешения на доступ к функциям и приложениям на устройстве. Помимо этого, следует использовать антивирус на компьютере и телефоне, который сможет вовремя распознать зловредное ПО, однако нужно помнить, что ни один антивирус не может защитить от 100% вредоносных программ.

"Для приобретения игр и внутриигровых покупок заведите и используйте отдельную карту с лимитом на траты или небольшим балансом на счету. В этом случае, даже если вы введете данные своей карты "не там", вы потеряете только ту ограниченную сумму, которая на ней лежала", - добавили эксперты.