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В городе Санья запустили веб-сайт Управления по продвижению инвестиций

Ресурс позволит потенциальным инвесторам получить необходимую справочную информацию, найти ответы на вопросы, связанные с теми или иными инвестиционными проектами

САНЬЯ /Китай/, 5 марта. /ТАСС/. Управление по продвижению инвестиций города Санья в южной китайской провинции Хайнань на днях запустило свой официальный веб-сайт. Об этом сообщает газета "Санья жибао".

Данный ресурс позволит потенциальным инвесторам получить необходимую справочную информацию, найти ответы на вопросы, связанные с теми или иными инвестиционными проектами, а также улучшить бизнес-среду в городе, указывает издание. Ресурс доступен теперь по адресу http://syipb.sanya.gov.cn.

Соответствующий веб-сайт работает для обеспечения потенциальных инвесторов необходимой информацией, позволяет осуществлять ряд операций в режиме онлайн, а также функционирует как платформа открытого доступа к решению ряда административных вопросов. Инвесторы, пишет издание, смогут найти ответы на вопросы, касающиеся законодательства и действующих в городе положений, регулирующих их работу.

Основные разделы веб-сайта покрывают такие потенциальные инвестиционные направления, как туризм, высокие технологии, современную сферу услуг и ряд других. Сайт содержит также информацию, касающуюся ключевых индустриальных и технологических парков города.

Соответствующий ресурс будет функционировать в качестве единой платформы для потенциальных инвесторов в Санья при поддержке местных властей, пишет газета.

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