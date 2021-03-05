Эксперты не ожидают дефицита цветов к 8 марта после февральских проблем с импортом

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Российский рынок цветов не испытывает дефицита. Ситуация с поставками цветов после кризиса в феврале на российско-белорусской границе стабилизировалась, сообщили ТАСС представители отрасли.

"Сейчас дефицита никакого нет, все цветы пришли вовремя. У нас широкий ассортимент: вся география, все континенты представлены на цветочном рынке. Что касается наших отечественных производителей, они тоже стараются вовсю, насколько это возможно в наших сложных условиях - и финансовых, и экономических", - сообщила ТАСС президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

Как пояснили ТАСС эксперты, ситуация с задержками поставок в начале февраля была связана с действиями Федеральной таможенной службы РФ по предотвращению "серых" схем по ввозу цветов в РФ с помощью реэкспорта через территорию Белоруссии.

"Таможня наконец-то хорошо отработала и развернула товар, который шел через Белоруссию, поступал на территорию Российской Федерации. Как результат - теперь все грузы, которые идут из Кении, Латинской Америки, растаможиваются на территории РФ. Это была некая задержка в начале февраля. К 8 марта проблем нет - все растаможиваются на территории РФ", - отметил в беседе с ТАСС глава Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов.

Член правления Ассоциации цветочного ретейла и основатель сети "Цветочный ряд" Иван Утенков сообщил, что в преддверии 14 февраля ретейлеры отметили снижение продаж, в том числе из-за задержки с поставками цветов, которые погибли за две недели ожидания в 57 фурах в Смоленской области и в Подмосковье и в 124 фурах со стороны Белоруссии в пункте пересечения границы Белоруссии с Россией "Красная горка". При этом он напомнил, что в преддверии Дня всех влюбленных (14 февраля) ретейлеры отмечают и традиционный ежегодный спад продаж. По мнению экспертов, к этому приводит снижение популярности праздника, а также переориентация на другие подарки.

В этом году, добавил Утенков, на фоне роста цен в России стало меньше продаваться ранункулюсов, анемонов, пионов и сирени. Это дорогие цветы, которые импортируются из Чили, Новой Зеландии и с севера Италии, имеют изначально высокую себестоимость и на которые цены на фоне девальвации рубля выросли ощутимо - так, цена одной ветки сирени начинается от 250-300 рублей. "Мы ожидаем хорошее 8 марта, несмотря на провал с 14 февраля. Мы ожидаем хороший спрос, дефицит (экзотического - прим. ТАСС) цветка будет присутствовать. Цены будут выше, чем в том году", - заключил Утенков.