Флористы отмечают двукратное падение спроса в Москве на заказы цветов для коллег к 8 марта

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Продажи цветов в РФ к Международному женскому дню в натуральном выражении могут оказаться в этом году ниже прошлогоднего уровня из-за пандемии, популярности работы из дома и роста цен. Так, в Москве заказы цветов для женщин-коллег, по предварительным оценкам, снизились вдвое к 2020 году. При этом опрошенные ТАСС производители и продавцы цветов уверены, что заработают на мартовском празднике на уровне прошлого года.

"Если раньше были корпоративы, то сейчас, если они и есть, то маленькие и в усеченном виде. Раньше для постоянных клиентов организации не экономили и дарили красивые корзины и букеты. Сейчас этого намного меньше, потому что у всех бюджеты стали очень-очень скромные. Могу сказать по своим клиентам и по тем фирмам, с которыми мы тесные отношения имеем, которые могут доверительно мне что-то сказать, - падение порядка 50% в Москве", - отметила президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

Средний чек на цветы в этом году не вырос, поскольку покупать в штуках стали меньше из-за падения доходов, указывают глава Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов и член правления Ассоциации цветочного ретейла и основатель сети "Цветочный ряд" Иван Утенков.

"Прослеживается падение спроса, количества чеков именно - учитывая, что цветы не являются товаром первой необходимости, большое количество людей в определенный момент готово отказаться от покупки данного товара. При этом средний чек особо не изменился ни по сравнению с 2019 годом, ни по сравнению с 2020 годом. Средний чек на московском рынке остается в диапазоне 2-2,5 тыс. рублей. Что касается регионального рынка, он варьируется от 600 до 1200 рублей", - отметил Утенков.

При этом эксперты надеются, что оборот от продаж в 2021 году окажется как минимум на уровне прошлого года. "Сейчас все работают на предварительных заказах. 8-9 марта - это уже, как правило, частные заказы родным и близким. Должно пройти время. Я надеюсь, что выручка будет на уровне прошлого года за счет того, что цены повышены, а количество стало меньше", - отметила Валентина Сафронова, которая также является директором фирмы "Флорина".

"Мы уже отмечаем рост спроса к 8 марта. О конкретных цифрах говорить еще рано, но мы предполагаем, что сработаем не хуже, чем в том году", - сообщил ТАСС представитель "Флорист.ру".

Популярные цветы

"8 марта - день тюльпанов", - отметил глава Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов. Эксперты сходятся во мнении, что в этом году по-прежнему в топе продаж окажутся цветы семейства луковичных: гиацинты, нарциссы, ирисы и, конечно же, тюльпаны.

По словам основателя сети "Цветочный ряд" Ивана Утенкова, на 8 марта порядка 34% от оборота любого магазина составляют тюльпаны, еще 30% - розы (производства Эквадора, Кении, России и Голландии), 20% - так называемая экзотика (сирень, пионы) и иная голландская срезка. Остальные 20% приходятся на услуги - например, оформление.

При этом, отметил Антипов, на российском рынке произошло импортозамещение тюльпанов. "Пандемия, несомненно, оказала влияние на цветочный рынок, в связи с чем в этом году стали более востребованы услуги российских поставщиков: до пандемии тюльпаны заказывались большими партиями из Голландии", - отметил представитель "Флорист.ру".

Коммерческий директор тепличного комплекса "Подосинки" Ирина Земцева в беседе с ТАСС не исключила, что на 8 марта может произойти замещение спроса на розы и другие популярные цветы весенними и более дешевыми.

По словам Утенкова, в этом году стало меньше продаваться ранункулюсов, анемонов, пионов и сирени. Это дорогие цветы, которые импортируются из Чили, Новой Зеландии и с севера Италии и на которые цены выросли ощутимо из-за того, что и начальная стоимость была высокая - например, цена за ветку сирени начинается от 250-300 рублей.

"В этом году это очень существенно скажется на продажах. В этом году большое количество тюльпанов завезено как из Краснодарского и Ставропольского краев, так и из-за границы. Много выращено и в центральной части России - например, калужская компания "Галантус" вырастила порядка 10 млн тюльпанов", - указала Земцева.

Рост продаж российских производителей, отметила эксперт, прогнозируется также и в связи с популярностью отечественных цветов на фоне трудностей с импортом в феврале. "Спрос у нас вырос в несколько раз. Конечно, говорить, что спрос вырос только из-за таможни, - неверно. Спрос вырос еще и потому, что в этом году люди просто соскучились по праздникам, и в эти праздники мы ожидаем, что будут довольно приличные продажи", - заключила Земцева.