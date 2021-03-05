"Аэрофлот" опроверг введение платной регистрации на рейс

МОСКВА, 5 Марта. /ТАСС/. Идея введения платной регистрации на рейс в аэропортах не актуальна для "Аэрофлота" и такая инициатива на данный момент не обсуждается. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.

"Сегодня инициатива не обсуждается. Речь шла об исключении из тарифа стоимости регистрации в аэропорту. Сегодня, с одной стороны, тариф включает регистрацию на стойке, с другой - все больше людей пользуются онлайн-регистрацией", - сказал он.

Демин отметил, что для пассажиров дискаунтера потенциальное снижение тарифа на перевозку даже на 150 руб. для тех, кто регистрируется онлайн, важно, и это полностью соответствует мировой практике.

"Для полносервисных же компаний, таких как "Аэрофлот", регистрация на стойке - часть обычного сервисного цикла, для них инициатива не актуальна, не рассматривалась и не рассматривается", - добавил он.

Ранее сегодня газета "Известия" написала со ссылкой на источники в крупных авиакомпаниях, что "Аэрофлот" направил в Министерство транспорта РФ инициативу о введении платной регистрации на рейсы в аэропортах при исключении стоимости этой услуги из цены билета. В Минтрансе газете сообщили, что никаких решений на данный момент не принято.