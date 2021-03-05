Мосбиржа в 2020 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 24,6%

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль Московской биржи по итогам 2020 года выросла по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по сравнению с предыдущим годом на 24,6% и достигла 25,170 млрд рублей, свидетельствуют данные отчета биржи. В четвертом квартале 2020 года по сравнению с аналогичными показателями 2019 года чистая прибыль площадки выросла на 19,1%, до 6,847 млрд рублей.

При этом комиссионные доходы биржи за год выросли на 30,9%, до 34,3 млрд рублей - за счет роста объема комиссий на всех рынках. Доля комиссионного дохода в структуре операционных доходов биржи достигла 76% в четвертом квартале 2020 года и 71% по итогам года.

Чистые процентные доходы уменьшились в 2020 году на 15,3%, до 14,2 млрд рублей на фоне снижения процентных ставок. Операционные расходы в 2020 году увеличились на 8,5%, оставшись в рамках прогнозного диапазона. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 13,8%, до 25,2 млрд рублей, базовая прибыль на акцию возросла на 24,6%, до 11,2 рубля.

Выплата дивидендов

Наблюдательный совет Московской биржи предварительно рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по итогам 2020 года в размере 9,45 руб. на одну акцию, что является рекордным показателем за всю историю площадки. Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 21,5 млрд руб., или 85% чистой прибыли Московской биржи по МСФО за 2020 год.

Годовое собрание акционеров биржи состоится 28 апреля 2021 года. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании, - 5 апреля 2021 года.

Согласно дивидендной политике, принятой осенью 2019 года, Московская биржа стремится направлять на дивиденды весь свободный денежный поток с учетом необходимых капитальных вложений в поддержание бизнеса и инвестиций в дальнейшее развитие, а также регуляторных требований к бирже и ее дочерним компаниям - Национальному расчетному депозитарию (НРД) и Национальному клиринговому центру (НКЦ). Нижняя граница дивидендных выплат биржи составляет 60% от чистой прибыли по МСФО. За 2019 год дивиденды составили 7,93 руб. на акцию.

"Компания показала очень сильные операционные и финансовые результаты за прошедший год. Это позволяет набсовету рекомендовать предстоящему собранию акционеров увеличить размер дивидендов по сравнению с прошлым годом почти на 20%. Доля прибыли, которую Московская биржа традиционно направляет на выплаты дивидендов, - одна из самых значительных среди российских эмитентов, что свидетельствует о высоком качестве корпоративного управления компании", - прокомментировал председатель набсовета Мосбиржи Олег Вьюгин.

Об акционерах

Акционерами Московской биржи являются свыше 190 тыс. физических и более одной тысячи юридических лиц. Доля акций, находящихся в свободном обращении (free-float), составляет 63% и является одной из самых высоких для российских публичных компаний.