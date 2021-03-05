Глава Росприроднадзора предложила создать экологический рейтинг предприятий

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предложила создать в России экологический рейтинг, в котором в открытом доступе размещались бы данные о соблюдении экологический требований предприятиями.

"Чтобы понять, кто и какую лепту вносит в загрязнение атмосферы в каждом конкретном городе, мы предложили предприятиям открыть свои данные по выбросам. Мы бы хотели, чтобы у нас появился экологический рейтинг. Там в открытом доступе были бы данные предприятий о соблюдении экологических требований. Пусть все видят - кто и как работает", - сказала она в интервью "Российской газете".

При этом глава Росприроднадзора также отметила, что штрафы за экологические нарушения сейчас слишком малы. "Мы говорим об этом на всех площадках и придем к тому, чтобы их увеличить. Когда нарушать станет дорого, тогда и ситуация изменится", - добавила она.

По ее словам, промышленность "медленно, но привыкает" к постоянному присутствию государства и общественности в своей жизни. "Экология - дело каждого. Власти, граждан и бизнеса. Не должен приезд Светланы Геннадьевны приводить к тому, чтобы не дымили, не мусорили, не отравляли воду. - указала Радионова. - Мы меняем идеологию: соблюдать экологические нормы выгоднее, чем экономить на замене фильтров или везти мусор на нелегальный полигон".