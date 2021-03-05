Мишустин призвал увеличить производство российских вакцин от COVID-19

КОЛЬЦОВО /Новосибирская область/, 5 марта. /ТАСС/. Разработчикам российских вакцин важно масштабировать производство, чтобы занять соответствующие ниши рынка, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Во время посещения Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" он подчеркнул, что даст всем этим препаратам возможность "стать надежным оплотом" в борьбе не только с коронавирусом, но и с другими инфекциями.

"Хочу сказать, что для того, чтобы занять соответствующие ниши рынка вакцинации, конечно, масштабирование производства - очень важный фактор", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что российские ученые, медики, которые работают над антивирусными препаратами, работают очень хорошо. "А потом уже связь науки, медицины с производством - это важная цепочка. И я очень надеюсь, что масштабирование даст возможность всем нашим вакцинам - "Эпиваккороне" и всем, которые были зарегистрированы, - стать надежным оплотом в борьбе как с коронавирусом, так и вообще с инфекциями", - заключил премьер.

Глава кабмина присутствовал при запуске линии розлива разработанной "Вектором" вакцины для профилактики COVID-19 "Эпиваккорона" в форме шприц-доз, линию запустили на производственной площадке "Вектор-БиАльгам".