Минтруд актуализирует порядок ведения трудовых книжек

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты России актуализирует правила ведения трудовых книжек. В частности, в новом порядке ведения предлагается исключить избыточные и устаревшие требования, в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда.

В ведомстве отметили, что действующие правила ведения трудовых книжек были приняты в 2003 году, последний раз изменения в них вносились в 2013 году. Текущие поправки носят технический характер.

"Предлагается исключить такие избыточные и устаревшие требования, как необходимость скреплять книгу (журнал) ведения и хранения трудовых книжек сургучной печатью; вести отдельную личную карточку, в которой работник расписывается, подтверждая, что он ознакомлен с теми записями, которые внесены в его трудовую книжку; печать работодателя или кадровой службы предлагается проставлять только при ее наличии", - сказали в министерстве.

С учетом правоприменительной практики изменения коснутся и наполнения трудовой книжки: больше места станет для сведений о работе - вместо 10 страниц - 14, уменьшится количество страниц для сведений о награждении - с 10 до 7. Предлагаемые изменения прошли общественное обсуждение и рассмотрение в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

"В случае принятия нового порядка имеющиеся у работников трудовые книжки старого образца будут действительны без ограничения срока. Обновленные трудовые будут выдаваться с 2023 года для тех, кто не переходил на электронные трудовые книжки, если прежняя трудовая книжка закончилась, потерялась или по каким-то причинам пришла в негодность", - добавили в Минтруде.