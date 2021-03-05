ЕЭК обнулила на два года ввозную пошлину на графитированные электроды

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) обнулила на 2 года ставки импортных пошлин на электроды для металлургии. Об этом сообщили журналистам в торговом блоке ЕЭК.

"Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на заседании 5 марта принял решение установить ставку ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов графитированных электродов в размере 0% сроком на два года", - говорится в сообщении.

В комиссии отметили, что производственные мощности предприятий, выпускающих электроды на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), позволяют обеспечить менее половины от внутренней потребности в такого рода изделиях.

"Таким образом, снижение пошлин направлено на восполнение дефицита в графитированных электродах и снижение себестоимости продукции из металлов, произведенной на территории союза, которая используется в машиностроении, гражданском строительстве и других отраслях промышленности", - пояснил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян, слова которого приводятся в сообщении.

Графитированные электроды применяются в дуговых сталеплавильных печах для выплавки металлов.

Решение ЕЭК вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования. В период с 16 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года в отношении рассматриваемых товаров уже действовала ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0% от таможенной стоимости.