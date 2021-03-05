Как COVID-19 повлиял на развитие искусственного интеллекта? Доклад Стэнфорда

Стэнфордский университет выпустил ежегодный доклад AI Index о состоянии ИИ-индустрии, ее влиянии на глобальную экономику и общество. Этот отчет измеряет глобальный прогресс технологий. В прошлом году объем мировых инвестиций в технологию составил $67,9 млрд (большая часть в этом объеме — слияния и поглощения компаний). Общий вывод исследователей: ИИ стал сильнее, повсеместнее и влиятельнее. Мы собрали главные тенденции.

Китай впереди по числу исследований в сфере ИИ

Китай опередил ближайших соперников США и Евросоюз как по общему числу публикаций в научных журналах, так и по числу рецензируемых публикаций (тех, которые проверили независимые эксперты, а не члены коллектива журнала). В первом случае на долю Китая приходится 22,4% от общего количества научных статей (у Евросоюза — 16,4%, у США — 14, 6%). Во втором случае — 18% (США — 12,3%, ЕС — 8,6%).

Но, как отмечают специалисты Стэнфорда, США по-прежнему лидируют по объему исследований, подготовленных совместно научными учреждениями и технологическими компаниями, а соответственно — в воплощении идей в жизнь. В итоге США и Китай внесли примерно одинаковый вклад в разработку искусственного интеллекта, если анализировать по разным параметрам, уточнил сопредседатель направления AI Index Джек Кларк.

Ученые в целом стали больше исследовать ИИ

Количество статей, связанных с ИИ, на arXiv (это крупнейший бесплатный архив публикаций научных статей и их препринтов) выросло с примерно 5,5 тыс. в 2015 году до почти 35 тыс. в 2020-м. Научные организации во всем мире — первые по общему количеству статей. На втором месте в США исследования, которые проводят коммерческие компании, а в Европе и Китае — исследования по заказу государства.

В 2020 году число исследований ИИ выросло по сравнению с предыдущим годом больше (на 34%), чем годом ранее (с 2018 по 2019 год рост 19,6%).

Меньше стартапов получили инвестиции

Пандемия не помешала стартапам развиваться. Но разработчиков, получивших деньги, стало меньше. В 2017 году инвестиции распределялись между 4 тыс., а в прошлом году — их получили меньше тысячи компаний.

Причины. В докладе указано, что технология стала более зрелой: отрасль переходит от множества высокотехнологических стартапов к более устойчивым компаниям. Инвестиции делят между собой вторые — доминирующие игроки на рынке. К тому же из-за пандемии инвесторов прежде всего интересовали разработки в сфере медицины, фармацевтики и биотехологий.

Выросло финансирование ИИ для медицины

Разработки с ИИ для создания лекарств, в том числе тех, которые используют в терапии зараженных ковидом, вакцин, технологий для борьбы с раком и других продуктов фармацевтики и медицины получили наибольший объем частных инвестиций в 2020 году — более 13,8 млрд долларов. Это в 4,5 раза больше, чем в 2019 году. За ними в списке следуют разработчики беспилотного транспорта ($4,5 млрд) и образовательных продуктов с ИИ ($4,1 млрд).

"Методы ИИ стали полезны в создании лекарства и разработке вакцин", — сказал Эрик Бриньолфссон, профессор экономики, старший научный сотрудник HAI и директор Стэнфордской лаборатории цифровой экономики. Один из прорывов прошлого года — алгоритм AlphaFold, умеющий предсказывать, в какую форму сворачиваются белковые молекулы. Выяснение этого вопроса помогло решить одну из важных проблем в биологии — ее называют "проблема сворачивания белков". Это дает понимание, как трехмерные формы различных белков влияют на заболевания, что позволяет создавать более совершенные лекарства.

Машины стали реже ошибаться

В Стэнфорде делают вывод, что ИИ стал сильнее и точнее.