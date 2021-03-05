Россия в январе - феврале увеличила импорт товаров из дальнего зарубежья на 10%

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Импорт товаров из стран дальнего зарубежья в Россию в январе - феврале 2021 года вырос на 10% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года, до $33,062 млрд. Такую статистику приводит Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.

При этом в феврале 2021 года стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил $18,064 млрд и по сравнению с январем возрос на 20,4%. Также в феврале текущего года по сравнению с февралем 2020 года импорт из стран дальнего зарубежья возрос на 15,1%.

Импорт продовольственных товаров и сырья для их производства увеличился на 12,5%, до $1,965 млрд, продукции химической промышленности - на 23,4%, до $3,626 млрд.

Вместе с тем импорт текстильных изделий и обуви вырос на 16,4%, до $1,060 млрд, машиностроительной продукции - на 21,4%, до $9,234 млрд.

Закупки по группам товаров

В импорте химической продукции в феврале 2021 года по сравнению с январем 2021 года возросли закупки фармацевтической продукции на 54,1%, мыла и синтетических моющих средств - на 32,2%, полимеров и каучука - на 23,9%, парфюмерно-косметических товаров - на 14,6%, а поставки продукции органической и неорганической химии сократились на 17,9%.

В импорте машиностроительной продукции возросли поставки летательных аппаратов в 5,5 раза, инструментов и аппаратов оптических - на 32,7%, железнодорожных локомотивов - на 28,8%, средств наземного транспорта - на 25,1%, механического оборудования - на 22,3%, электрооборудования - на 5,9%. При этом сократились поставки судов и плавучих средств на 35,6%.

Среди текстильных изделий и обуви возросли закупки текстильной одежды на 22,4%, обуви - на 19,2%, химических нитей - на 14%, трикотажного полотна - на 13,3%, трикотажной одежды - на 10,9%, текстильных материалов - на 9,3%, химического волокна - на 8%, готовых текстильных изделий - на 7,1%. Поставки хлопка сократились на 11,8%.

В группе продовольственных товаров и сырья для их производства увеличился импорт молочных продуктов на 27,6%, сахара - на 26,3%, алкогольных и безалкогольных напитков - на 26,1%, мяса - на 21,9%, зерновых культур - на 14,2%, масла растительного - на 8,2%, рыбы - на 7,2%, табака - на 5,6%. Вместе с тем сократился ввоз овощей на 4,6%, фруктов и орехов - на 2,8%.