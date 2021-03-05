Кабмин выделит 800 млн рублей на развитие технологии, позволяющей лечить сложные виды рака

НОВОСИБИРСК, 5 марта. /ТАСС/. Правительство России выделит 800 млн рублей на развитие бор-нейтронозахватной терапии. Соответствующее поручение премьер-министр Михаил Мишустин дал, посетив Институт ядерной физики имени И. Г. Будкера в новосибирском Академгородке.

Директор института, академик РАН Павел Логачев подчеркнул, что проект с данной технологией удалось реализовать благодаря тридцатилетней работе над коллайдерами, и пояснил, как именно работает бор-нейтронозахватная терапия. Эксперименты показывают эффективность этого способа лечения опухолей головного мозга и других видов онкологических заболеваний, которые плохо поддаются лечению традиционными методами.

"Что это такое? Если вы умеете адресно к больной клетке доставить атом бора, а потом равномерно организм облучить нейтронами, не повредив здоровую ткань, то взрывы от этих самых соединений бора с нейтроном происходят только в больных клетках, энергия выделяется локально, погибает только больная клетка", - сказал он.

По словам ученого, технология открыта давно, но сдерживалась тем, что не было источника нейтронов - надежного, дешевого, компактного. "Поэтому мы создали такой источник нейтрона благодаря синергии от наших других направлений исследований. Сейчас речь идет о фазе доклинических и клинических испытаний, и у нас просьба поддержать эту работу, чтобы в ближайшей перспективе полутора лет мы вышли уже на лечение людей", - заключил Логачев.

"Мы, конечно, поможем. Это около 800 млн рублей, которые необходимы", - сказал премьер в пятницу во время посещения института. Он поручил министру науки и высшего образования Валерию Фалькову вместе с министром финансов Антоном Силуановым держать этот вопрос на контроле.

"Есть график, соответственно, все необходимое будет сделано, это очень важно, особенно для людей, которые, к сожалению, страдают онкологическими заболеваниями, это будет очень хорошей новостью", - подчеркнул глава правительства. "Готовясь к встрече с вами, мы провели соответствующее совещание, здесь очень важно, что бор-нейтронозахватная терапия - это фактически сегодня важнейшее направление", - сказал Мишустин, заметив, что развитием этой же технологии сейчас серьезно занимаются японские и американские ученые. Премьер отметил и прогресс российских исследователей в этом вопросе.

Бор-нейтронозахватная терапия - это способ избирательного поражения клеток злокачественных опухолей. В раковых клетках накапливают изотоп бора, затем опухоль облучают потоком нейтронов, уничтожая больные клетки. Эксперименты показывают эффективность этого способа лечения опухолей головного мозга и других видов онкологических заболеваний, которые плохо поддаются лечению традиционными методами.