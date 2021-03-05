Российский страховой рынок в 2020 году вырос на 4,1%

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Российский страховой рынок по итогам "пандемийного" 2020 года вырос на 4,1%, при этом объем страховых премий превысил 1,5 трлн рублей, сообщается в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" за 2020 год Банка России.

"Несмотря на пандемию, российский страховой рынок в 2020 г. вырос на 4,1% (0% в 2019 году): объем страховых премий превысил 1,5 трлн рублей. Драйверами роста страховщиков в прошлом году стали накопительное страхование жизни (НСЖ) и сегменты страхования, связанные с кредитованием", - сообщает регулятор. Важную роль в этом сыграл переход к мягкой денежно-кредитной политике в сочетании с комплексом антикризисных мер, которые поддержали рост кредитования физических лиц, особенно ипотеки, указал ЦБ.

По данным регулятора, на фоне снижения ставок по депозитам население стало активно искать альтернативные, потенциально более доходные инвестиционные инструменты. Это дало возможность банкам успешно продвигать продукты НСЖ.

В целом, как отметил ЦБ, страховщики прошли сложный экономический период с хорошими показателями, сохранив запас финансовых ресурсов. "По итогам 2020 года рентабельность капитала российских страховщиков незначительно снизилась, но осталась максимальной (около 30%) среди основных сегментов российской финансовой системы. При этом в структуре прибыли российских страховщиков в 2020 году выросла доля чистых доходов от инвестиционной деятельности за счет переоценки валютных активов", - указал регулятор.

По итогам 2020 года выплаты по договорам страхования увеличились на 8,1%, до 659,3 млрд рублей. Прибыль российского страхового рынка за этот период незначительно выросла и составила 247,5 млрд рублей. Рост прибыли был связан с увеличением доходов от инвестиционной деятельности (за счет переоценки валютных активов).

В этом году Банк России прогнозирует росту большинства сегментов страхового рынка на фоне ожидаемой постепенной нормализация эпидемической ситуации, которая будет способствовать дальнейшему восстановлению экономики.