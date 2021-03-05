В ВТБ заявили, что россияне на треть увеличили расходы на подарки к 8 марта

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Траты россиян в магазинах с подарками к 8 марта достигли 1,2 млрд рублей, что на 39% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении ВТБ.

"В преддверии 8 марта объем трат в магазинах, где можно приобрести подарки к Международному женскому дню, составил 1,2 млрд рублей - это на 39% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ", - отмечается в сообщении.

Больше всего - в 2,2 раза - увеличились расходы на женские аксессуары, наименее заметно - на изделия из кожи. При этом средний чек одного подарка год к году снизился в пределах 10%.

Самая затратная категория подарков к празднику - косметика и парфюмерия. Расходы на нее в предпраздничные дни превысили 300 млн рублей, это на 37% больше, чем за этот же период годом ранее.

На втором месте по общему объему затрат оказались SPA-салоны - на сертификаты и процедуры россияне потратили 284 млн рублей, на треть больше, чем в преддверии 8 марта 2020 года. Средний чек составил около 5 тыс. рублей.

Третью позицию по объему затрат на подарки заняли ювелирные магазины. Так, на украшения россияне потратили более 200 млн рублей, что на 11% больше, чем годом ранее. При этом количество транзакций сократилось на 37%, а средний чек вырос в полтора раза к прошлому году и достиг 17,5 тысяч рублей.

"Традиционно в преддверии 8 марта мужчины выбирают для своих близких женщин наборы косметики или парфюмерию. Однако в последние годы популярность набирают "подарки впечатлений", и все чаще в топе праздничных сюрпризов - сертификаты в SPA-салоны, которые особенно актуальны после долгой зимы. При этом за год список самых востребованных подарков почти не изменился. В этом отношении пандемия не отразилась на потребительских предпочтениях российских мужчин в преддверии главного праздника начала весны", - прокомментировал вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.