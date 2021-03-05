Минэкономразвития предложило провести сельскохозяйственную микроперепись в июле 2022 года

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития предлагает перенести сроки проведения сельскохозяйственной микропереписи в России на июль 2022 года с августа 2021 года. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на федеральном портале проектов правовых актов.

"Проектом постановления предусматривается перенос срока проведения микропереписи 2021 года с августа 2021 года на июль 2022 года", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Согласно документу, в период с 1 по 30 июля 2022 года предлагается провести выборочное федеральное статистическое наблюдение в отношении отдельных объектов сельскохозяйственной переписи на основе выборки не менее 30% объектов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года по состоянию на 1 июля 2022 года. Росстату предлагается поручить обеспечение сбора сведений об объектах Всероссийской сельскохозяйственной переписи при проведении сельскохозяйственной микропереписи 2021 года согласно рекомендациям Роспотребнадзора по профилактике рисков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

В пояснительной записке также отмечается, что по объективной причине в связи с переносом срока проведения микропереписи возрастут расходы в 2022 году и 2023 году на системное сопровождение специализированного программного обеспечения, приобретение средств технического обеспечения для проведения мероприятий по сбору, обработке, подведению и публикации итогов микропереписи; аттестационные мероприятия и приведение специализированного программного обеспечения; бумагу для оформления договоров гражданско-правового характера.