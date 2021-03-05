Медведев предложил не считать опекунство работой, лишающей права на пособие по безработице

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в пятницу в ходе приема граждан предложил внести поправки в законодательство и дать разъяснения службам занятости, согласно которым договор об опекунстве не может считаться сделкой, приносящей доход и лишающей человека права на пособие по безработице.

"Наверное, было бы справедливо законодательство в этой части, действительно, изменить, дать разъяснения региональным службам занятости - и через государственные ресурсы, и через правительственные ресурсы, и через ресурсы "Единой России" так, чтобы такого рода отношения не квалифицировались как сделка, которая приносит человеку доход, лишающий этого человека права на получение пособия по безработице", - сказал Медведев.

Данную тему в ходе приема граждан, который проходит в режиме видеоконференции, подняла домохозяйка из Ярославля Светлана Божевикова, которая осталась без работы, будучи при этом опекуном малолетнего ребенка. По ее словам, какое-то время она получала пособия, встав на биржу труда, но потом они прекратились, а у нее образовался долг. Ее не стали признавать безработной, так как она является опекуном по договору на возмездной основе.

Медведев со своей стороны указал на то, что по таким договорам выплачиваются скромные деньги, но службы занятости считают это источником дохода. "Эта сделка носит сугубо личный характер и отношения между подопечным и опекуном не только имущественные, как говорят юристы, но они, прежде всего, носят личный характер", - констатировал председатель партии.

По его мнению, необходимы корректировки и разъяснения. "Я такое поручение по партийной линии дам и с коллегами из правительства на эту тему тоже обязательно переговорю", - заключил Медведев.