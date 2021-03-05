Песков объяснил план кабмина по сокращению заимствований в 2021 году текущей конъюнктурой

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. План правительства РФ по сокращению заимствований в 2021 году связан с текущей конъюнктурой и бюджетными поступлениями. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это связано с текущей конъюнктурой и бюджетными поступлениями, - сказал он, отвечая на вопрос, не вызваны ли эти планы ожиданием дальнейших санкций против РФ. - Но, повторяю, ситуация анализируется, прогнозируется, составляются различные сценарии на случай непредвиденных действий наших оппонентов".

При этом Песков не стал отвечать на вопрос, одобрен ли план по такому сокращению заимствований. "Это нужно спрашивать в правительстве, мне было бы неправильно об этом говорить", - сказал он.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что правительство России обсуждает предложения по сокращению заимствований в 2021 году. По данным агентства, кабмин может сократить заимствования на 500 млрд рублей - с 3,7 трлн до 3,2 трлн рублей.