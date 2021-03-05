Объем ФНБ в феврале 2021 года сократился на 97 млрд рублей

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в феврале 2021 года сократился на 97 млрд рублей и на 1 марта составил 13,552 трлн рублей, говорится в материалах на сайте Минфина.

Объем ликвидной части ФНБ на 1 марта 2021 года составил 7,5% ВВП, или 8,687 трлн рублей ($116,699 млрд).

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ размещено $39,841 млрд, €34,723 млрд, £8,551 млрд, 600,304 млрд японских иен, 110,538 млрд китайских юаней. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 533,995 млрд рублей.

В долговые обязательства иностранных государств вложено $3 млрд, в бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 279,346 млрд рублей и $4,113 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций - 278,992 млрд рублей.

На депозитах в ВТБ и Газпромбанке размещено 138,434 млрд рублей в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов. В обыкновенные акции Сбербанка вложено 3,047 трлн рублей, в обыкновенные акции "Аэрофлота" - 58,016 млрд рублей.

Минфин в рамках приведения фактической валютной структуры ФНБ к новой конвертировал средства фонда в размере $2,85 млрд, €2,36 млрд и 68,2 млн рублей в 600,3 млрд японских иен и $8,55 млрд, €7,08 млрд и 204,5 млн рублей в 110,54 млрд юаней, сообщает министерство.

"В целях приведения фактической валютной структуры средств ФНБ к новой нормативной валютной структуре средства в сумме $2 851,7 млн, €2 361,5 млн и 68,2 млн рублей конвертированы в 600 304,0 млн японских иен, средства в сумме $8 555,1 млн, €7 084,4 млн и 204,5 млн рублей - в 110 538,5 млн китайских юаней", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе Минфин сообщил, что включил в валютную структуру ФНБ иену с долей 5% и юань с долей 15%, сократив доли доллара и евро до 35% с 45%.