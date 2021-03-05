МТС запустил в Москве первую в России пользовательскую пилотную сеть 5G

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Оператор МТС объявил о запуске в Москве первой в России пользовательской пилотной 5G-сети в диапазоне 4,9 ГГц. Такая информация содержится в сообщении компании.

"МТС объявляет о запуске первой в России масштабной пользовательской пилотной сети 5G в диапазоне 4,9 ГГц в 14 популярных местах Москвы, где абоненты МТС, использующие 5G-совместимые смартфоны, смогут подключаться к безлимитному 5G-интернету со скоростями до 1,5 Гбит/c и минимальными задержками", - говорится в сообщении компании.

Президент МТС Алексей Корня заявил, что компания после множества тестов и пилотов в сфере 5G снова "подтверждает статус технологического лидера отрасли, запуская первую в России масштабную пилотную сеть пятого поколения". Она будет доступна тысячам абонентов в реальных условиях. Корня отметил, что пользователи 5G-совместимых смартфонов смогут "испытать все преимущества нового стандарта" при загрузке "тяжелого" контента, использовании AR/VR-сервисов и облачных игр, просмотре и видеотрансляциях в UHD-качестве и раздаче быстрого Wi-Fi.

Где и как можно будет получить доступ к 5G

5G от МТС доступна в следующих местах: Никольский пассаж, Ветошный переулок; Большая Дмитровка, Театральный проезд, Кузнецкий мост, ЦУМ, Петровский пассаж; Лубянская площадь, Большая Лубянка, Центральный детский магазин; Никольская улица, отель "St. Regis Москва Никольская"; Москворецкая набережная, парк "Зарядье", Большой Москворецкий мост, Раушская набережная; ЦПКиО им. М. Горького, парк искусств "Музеон", Крымский мост, Пречистенская и Фрунзенская набережные; Новопушкинский сквер, Тверской бульвар, МХАТ; Краснопресненская и Пресненская набережные у "Москвы-Сити", набережная Тараса Шевченко и Кутузовский проспект у моста "Багратион"; смотровая площадка на Воробьевых горах, Троицкий храм, аттракционы Skypark; Университетская площадь у здания МГУ; парк "Ходынское поле", Ходынский бульвар; главная аллея и каток ВДНХ; развлекательный центр "Остров мечты" и Инновационный центр "Сколково" в районе улицы Малевича.

В пресс-службе компании уточнили, что покрытие будет со временем расти, как и количество 5G-зон. Для использования пилотной сети МТС нужен смартфон, который поддерживает band n79 в полосе 4,4-5,0 ГГц.

В компании также отметили, что пока для широкого круга абонентов МТС недоступно самостоятельное подключение к пилотным зонам. Участников пилотного проекта выбирают автоматически на основе обезличенного анализа данных об их близости к пилотным локациям, передвижении, профиле потребления услуг и интернет-трафика. Отобранным для участия в пилотном проекте абонентам придет СМС с приглашением подключиться к 5G через активацию опции "Доступ к 5G". В МТС пояснили, что сейчас в пилотных зонах применяется сетевое оборудование Huawei.